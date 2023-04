Není normální smrtelník. Je lepší než Merckx. To teď vykládají o Pogačarovi

Kdo by mohl Pogačara porazit? Tak zněla suverénně nejčastější otázka vyslovovaná před středečním vydáním Valonského šípu.

Co na tom, že tu Slovinec v minulosti nikdy nedojel lépe než devátý. Co na tom, že sám zmiňoval, jak mu trať vrcholící strmou cílovou stěnou Mur de Huy příliš nevyhovuje. Jeho aktuální ohromující forma jej i tak stavěla do pozice jednoznačného favorita.

A on ji dalším triumfem potvrdil.

„Jako bychom my všichni ostatní závodili jen o druhé místo, tedy o první mezi normálními smrtelníky,“ ulevil si Mikel Landa, v cíli třetí.

Závod nenabízel profil, na němž Pogačar dominoval na Flandrech či Amstelu. „Tady je ošidné pokoušet se o sólový únik,“ zdůraznil. „Před Mur de Huy jedete tři kilometry po rovině, a na tom úseku opravdu doplatíte na to, že jste sami. Přitom potřebujete co nejsilnější nohy na závěrečný kilometr.“

Jeho tým tedy vymyslel jinou strategii: co nejvíc utahat konkurenci vysokým tempem, které nastolí. Proto se komando UAE Emirates záhy po startu seřadilo na špici pelotonu.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar projíždí vítězně cílem závodu Valonský šíp.

„Skoro 200 kilometrů jsme diktovali takové tempo, aby nikdo jiný nemohl zaútočit,“ líčil vítěz. „Bylo to na nás, nikdo nám nepomohl, jen chvíli Ineos. Připadalo mi, že se nás všichni ostatní až příliš báli. Tým však odvedl perfektní práci a do koncovky mě vysadil na výtečné pozici.“

Stejně jako téměř vždy v posledních 30 letech se pak rozhodovalo až na Mur de Huy. Tam jako by na posledních 200 metrech kdosi vypálil Pogačara vpřed z pomyslného luku. Na smrtící zrychlení slovinského šípu na až 14procentním stoupání nikdo neměl.

Nebyl si tentokrát jistý svým triumfem tak jako v předchozích klasikách, otáčel se, kontroloval konkurenty.

„Ale když Tadeje vidíte, s jakou silou a přehledem závodí, je momentálně takřka neporazitelný,“ podotkl Mattias Skjelmose z Treku, druhý muž Valonského šípu.

Pro Pogačara šlo v letošní sezoně o už dvanácté vítězství. Na takové číslo se loni dostal až v červenci.

Krizové situace zvládá se stoickým klidem.. „Padesát i dvacet kilometrů před cílem to bylo dost nervózní, v jednu chvíli jsem málem spadl, ale zvládli jsme to,“ poznamenal po středečním závodě.

Zároveň se umí závoděním i veškerým děním okolo bavit. „Vítězství pro mě nikdy nebude nudné,“ zasmál se. „Užívám si tu současnou formu, dokud to jde.“

Navíc jej motivuje práce týmu, z níž může těžit. „Několikrát jsem se při závodě díval na mé parťáky a říkal si, že musím vyhrát, jinak by byla veškerá jejich práce zbytečná.“

V neděli při monumentu Lutych–Bastogne–Lutych jarní dřina vyvrcholí. Může se stát po Davidu Rebellinovi v roce 2004 a Philippu Gilbertovi v roce 2011 třetím cyklistou historie, jenž dosáhne na takzvaný ardenský triple, tedy vítězství ve všech třech ardenských klasikách Amstelu, Valonském šípu a Lutychu v jedné sezoně.

Už nyní je však prvním cyklistou všech dob, který v jediném roce ovládl Amstel, Valonský šíp a zároveň i tolik odlišné kostkové Flandry. Což nezvládl ani Eddy Merckx, s nímž ho tolikrát srovnávali. Pogačar píše svoji vlastní historii.

„Je lepší než Merckx?“ pokládá si řečnickou otázku Brian Nygaard, někdejší šéf bratří Schlecků a nyní expert dánské televize. „Ano, svým způsobem je lepší. Proč? Protože v pelotonu je teď výrazně větší konkurence. Ve hře jsou mnohem silnější týmy jako Jumbo a Ineos a jezdci, kteří se snaží Pogačara zastavit. Přesto se jim to nedaří.“

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (uprostřed) se raduje z triumfu v závodě Valonský šíp. Vlevo je druhý Dán Matthias Skjelmose, vpravo třetí Španěl Mikel Landa.

Lutyšský monument nabídne delší stoupání než předchozí dvě ardenské klasiky. Pogačar jej ovládl už v roce 2021.

Loni zde kraloval Remco Evenepoel z Quick-Stepu. A v aktuální sezoně si belgický mistr světa vyvolil právě Lutych za svoji jedinou jarní klasiku, k níž nastoupí.

Souboj Pogačar vs. Evenepoel má být jedním z největších taháků první poloviny sezony. „Očekávám velmi tvrdý závod,“ říká Landa z druhé vlny favoritů.

„Z velkého souboje Tadeje a Remka můžeme těžit i my ostatní – a pokusit se o překvapení. Nesmíme ztrácet víru. Tadej je pořád jen člověk. Je porazitelný. Musíte se držet blízko něj - a jednoho dne to vyjde a někdo projede cílem před ním.“