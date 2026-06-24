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Seznam se tenčí, spousta lákadel ale zůstává. Jaká klání Pogačar ještě nevyhrál?

Michal Koubek
  17:00
Tadej Pogačar s trofejí pro vítěze závodu Kolem Lombardie

Tadej Pogačar s trofejí pro vítěze závodu Kolem Lombardie | foto: AP

Nejlepší cyklisté závodu Kolem Švýcarska: zleva druhý Richard Carapaz, vítězný...
Tadej Pogačar si plácá s Mathiasem Vackem po závodě Kolem Švýcarska.
Tadej Pogačar během časovky na Kolem Švýcarska.
Tadej Pogačar během časovky na Kolem Švýcarska.
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Když v neděli vítězoslavně dorazil do cíle poslední etapy Kolem Švýcarska, spokojeně se usmíval. Hřála ho nejen jeho výtečná forma před blížící se Tour de France, ale i fakt, že si splnil další ze svých cílů. „Tenhle závod byl na mém seznamu už velmi, velmi dlouho. Jsem rád, že se mi ho podařilo vyhrát,“ vykládal Tadej Pogačar.

Hovořil o tom už několikrát.

Co sedmadvacetiletého slovinského fenoména neustále motivuje? Vždyť toho přece už vyhrál tolik, že se nemá za čím hnát!

Jistě, cyklistiku miluje, ale s přibývajícími roky a triumfy i on musí hledat nové výzvy.

Logicky si je našel v tom, že chce poznávat závody, které ještě dosud nikdy nejel, a touží do své sbírky přidávat zatím chybějící trofeje.

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Proto se už dva roky pokouší uspět na ikonickém Paříž–Roubaix.

Proto na jaře hned po čtvrtém triumfu na monumentu Lutych–Bastogne–Lutych nasedl do soukromého tryskáče, přeletěl do Švýcarska a za dva dny už poprvé v životě stál na startu etapáku Kolem Romandie.

A proto také v rámci přípravy na francouzskou Grand Tour nezvolil Auvergne-Rhone-Alpes (přejmenované Critérium du Dauphiné), ale opět mířil do země s bílým křížem ve znaku.

Tadej Pogačar si plácá s Mathiasem Vackem po závodě Kolem Švýcarska.

„Dauphiné už ve svém palmarés má, zatímco Švýcarsko je pro něj možnost, která mu ve sbírce chybí,“ vysvětloval sportovní ředitel UAE Emirates Joxean Fernández Matxín. „Stejný důvod byl i jeho start na Romandii. Stavíme mu kalendář tak, aby ho bavil a vyhrával nové závody. Nechceme každý rok opakovat to samé.“

Zatímco na Roubaix skončil stejně jako loni druhý, Romandii i Švýcarsko ovládl.

Jeho seznam nesplněných cílů se tak rychle tenčí.

Které trofeje mu tedy ve sbírce zatím chybí?

Z pětice monumentálních klasik už jen zmíněné Roubaix. Lombardii opanoval pětkrát, Lutych čtyřikrát, Flandry třikrát a letos konečně uspěl i na San Remu. O triumfu na kostkách Pekla severu hovoří tak, že by ho v současné době stavěl dokonce výš než případný pátý titul na Tour. „Rozdíl mezi nulou a jednou je větší než rozdíl mezi čtyřmi a pěti,“ zasmál se Pogačar.

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Kromě něj byste už těžko hledali slavnou jednorázovku, o níž by si řekl, že ji musí za každou cenu vyhrát. Čtyřikrát jásal na Strade Bianche, mnohými považované za šestý monument. Dvakrát slavil na Valonském šípu a jednou na Amstelu, čímž spolu s Lutychem zkompletoval cenný ardenský triptych.

Určitě by ho mohly lákat kopce španělské Clásiky de San Sebastián, kterou při svých dvou účastech v letech 2019 a 2022 ani jednou nedokončil. Triumf nemá ani na prestižních jarních belgických jednorázovkách E3 Saxo (kde byl před třemi roky třetí), Omloop Het Nieuwsblad nebo Napříč Flandry. Byť je otázkou, jak moc ho tato klání zajímají. Což platí i v případě tradičních sprinterských bojů, jako je třeba Kolem Brugg.

O co se v budoucnu s jistotou pokusí, je triumf na Vueltě. Loni vyhrál italské Giro, brzy bude chtít na Tour připsat své jméno mezi pětinásobné šampiony Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta a Miguela Induráina, na španělské Grand Tour mu však v kolonce počtu titulů stále svítí nula.

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Zatím ji okusil jen v roce 2019, kdy ji coby teprve dvacetiletý mladíček ozdobil třemi etapovými úspěchy a bílým dresem, ale na celkové vítězství nedosáhl a skončil třetí, 2:55 minuty za Primožem Rogličem.

Z mistrovství světa už má dva tituly a v září chce v kanadském Montrealu útočit na hattrick. Kromě duhového dresu si loni odškrtl i zisk trikotu evropského šampiona, motivací by mu ale ze sportovních vrcholů mohlo být olympijské zlato.

V Paříži 2024 nestartoval, v Tokiu 2021 skončil třetí se ztrátou 1:07 minuty na Richarda Carapaze. Pod pěti kruhy bude mít už nejspíš jen jednu šanci, za dva roky v Los Angeles, kde bude trať končit na kopci u Griffith Observatory. Při dalších hrách v Brisbane už mu bude přes třicet a je otázkou, zda bude ještě jezdit. Současná smlouva v UAE mu vyprší v roce 2030.

Co mu pod pěti kruhy či na mistrovstvích také chybí, je zlato v časovce. I v tomto případě je ale nejasné, zda by ho lákalo upnout na tuto disciplínu své síly a vyzvat současného krále Remka Evenepoela.

Pokud jde o worldtourové etapové závody, podle aktuálního kalendáře postrádá triumfy na australském Tour Down Under, španělském Kolem Baskicka, Kolem Polska, belgické Renewi Tour a čínském Kolem Kuang-si.

Asijský závod, který se koná na konci sezony, dost možná vynechá. O Baskicku hovořil už ale několikrát. A když mluvil o svém odškrtávání v kalendáři, zmínil také Tour Down Under, Kolem Polska i Renewi Tour.

Moc jich už nezbývá. Ale nové výzvy si ještě najde.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Živě0:0, 0:0
  • 1.56
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Grazer AK vs. Slovan BratislavaFotbal - - 24. 6. 2026:Grazer AK vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
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