A co teď, Tadeji? Vzepře se Pogačar vedení týmu a pojede Peklo severu?

Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar sjíždí do cíle závodu Milán–San Remo. | foto: AP

„V příštích dvou nebo třech dnech oznámíme, jestli na Roubaix nastoupí,“ vyhlásil Mauro Gianetti, manažer jeho stáje UAE Emirates.

„Našim plánem bylo odjet Milán–San Remo a potom v klidu pohlédnout do budoucnosti a rozhodnout se o Paříž–Roubaix,“ doplnil.

Už takřka dva měsíce to téma vyvolává vzrušení v cyklistickém světě. Od chvíle, kdy Tadej Pogačar počátkem února zveřejnil na Instagramu video, jak si projíždí ikonické úseky pověstného Pekla severu s týmovým kolegou Timem Wellensem.

Od té doby jakoby si hrál s reportéry, kteří se vytrvale vyptávali, zda skutečně zvažuje debut na Paříž–Roubaix.

„Necháváme to otevřené,“ opakovaně odpovídal.

Obdobně hovořil i v sobotu po dojetí úvodního monumentu sezony Milán– San Remo. Ano, samozřejmě, postaví se 6. dubna na start druhého monumentu Kolem Flander. Ale bude také 13. dubna aktére Paříž–Roubaix? Potutelný úsměv následuje. Jen si ještě chvíli počkejte, co jsem vymyslel.

Před pouhými dvěma týdny upadl na italské klasice Strade Bianche, považované za jakýsi neoficiální „šestý monument“, přesto v Toskánsku suverénně vyhrál. Vedení jeho týmu UAE Emirates však dalo následně najevo značné obavy, že případný těžký pád na neforemných kostkách do Roubaix by mohl zásadně ohrozit Pogačarovy další plány v sezoně a především jeho přípravu na červencovou Tour.

„Pořád Tadejovi říkám, ať s premiérou na Roubaix počká a ať neriskuje, protože by se tam mohl vážně zranit. Na Strade Bianche měl velké štěstí, že si nezlomil klíční kost. To by pro něj mělo být varováním,“ podotkl Mauro Gianetti po dojetí Strade Bianche.

Tadej Pogačar pod tlakem diváků na závodě Strade Bianche

Mezitím o této výzvě s Pogačarem zajisté vícekrát hovořili.

Ale k čemu dospěli?

Bývalý elitní americký cyklista Tom Danielson podle náznaků z cyklistického zákulisí usoudil: „Pogačar na Roubaix pojede. Bude tam chtít zúročit nasazení, které letos vložil do tréninků na klasiky, speciálně na kostkách.“

Pogačarův start by podle Danielsona dával smysl i proto, že Slovinec po vítězství na UAE Tour neplánuje až do června žádný další etapový závod.

„Věřím, že touží vyhrát Paříž–Roubaix v duhovém dresu mistra světa. Přitom neexistuje žádná záruka, že ten dres bude mít i pro příští sezonu. Takže čas to zkusit je teď,“ tvrdí Američan. Odmítá názory, že větší riziko pádu by mělo Pogačara od účasti odradit.

„Každý závod je nebezpečný, jak jsme viděli loni na Baskicku nebo letos na Paříž–Nice,“ říká Danielson. „I každá tréninková jízda je nebezpečná, jak jsme se přesvědčili u Remka Evenepoela. Pro Pogačara je Roubaix tak moc velkou výzvou, že mu za to riziko stojí.“

V týmu UAE Emirates má navíc natolik výsostnou pozici, že by se mu nedovolil oponovat ani šéf stáje, pokud se rozhodne prosadit si svou.

Od soboty je zde zároveň i motivace navíc. Startem na Roubaix by Pogačar dostal další příležitost oplatit van der Poelovi porážku z koncovky v San Remu.

Za svoji kariéru už Slovinec ovládl tři z pěti monumentů - Kolem Flander, Lutych–Bastogne–Lutych a Kolem Lombardie.

Aby však měl na kontě tituly ze všech pěti, což v minulosti dokázali pouze Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck a Rik Van Looy, musí si podmanit ještě Paříž– Roubaix a Milán– San Remo.

Pogačar a pět monumentů klasik Milán–San Remo

Pět startů: 12., 5., 4., 3., 3. Kolem Flander

Dva starty: 4., 1. Paříž–Roubaix

zatím bez účasti Lutych–Bastogne–Lutych

Pět startů: 18., 3., 1., nedokončil (pád),. 1. Kolem Lombardie

Čtyři starty: 1., 1., 1., 1.

Za poslední čtyři roky má v San Remu skvělou bilanci: pátý, čtvrtý, třetí a třetí. Ovšem okamžitě by ji tu vyměnil za jedno jediné vítězství.

Proto v sobotu útočil, útočil a útočil. Na Cipresse i na Poggiu. A přece to nestačilo.

Jako by bylo San Remo prokletím muže, jenž zdánlivě může vyhrát vše, po čem zatouží.

„Mathieu (van der Poel) byl ve spurtu nejrychlejší, tak klobouk dolů před ním. Dnes byl tak silný a Pippo (Ganna) také. Musím se spokojit se třetím místem,“ řekl Pogačar po závodě.

Jeho týmoví kolegové Wellens a Narváez ze všech sil udávali tempo na ikonickém stoupání Cipressa, aby se zde mohl od všech ostatních osamostatnit, ale nestačilo to k odpárání van der Poela a Ganny.

„Nenávidím Milán–San Remo. Ale jeden rok se mi to tu musí sejít,“ prohlásil pak slovinský lídr týmu. „Příští rok se vrátím a budeme chtít víc.“

Udělali někde ve strategii chybu?

„Ne, udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Mohu být opravdu hrdý, jak jsme dnes jeli,“ podotkl. „Každý rok se nám tu daří lépe a na Cipresse jsme tentokrát ukázali více agresivity a větší vůli než dřív. Potom jsem se snažil týmovou práci dokončit, jenže ve spurtu byli dva kluci rychlejší než já.“

Skutečně nemohli udělat víc?

Týmový manažer Gianetti přesto poznamenal: „Snad by se závod vyvíjel ještě trochu jinak, kdybychom na Cipresse měli i Del Tora.“

V DOBRÉM ROZMARU. Přestože v cíli byl Tadej Pogačar zklamaný z dalšího třetího místa, na pódiu rozdával nejširší úsměvy ze všech tří nejúspěšnějších mužů závodu Milán–San Remo

Mexický cyklista se však už tou dobou v popředí nevyskytoval, a nemohl tudíž navýšit sílu UAE Emirates.

„Pokusil jsem se i přesto odjet na Cipresse sám, ale nebylo moc reálné, aby to zafungovalo. Takže jsem byl rád, že jsem odjel s Mathieuem a Pippem,“ líčil Pogačar.

Opět připomněl, že kopce San Rema jsou pro jezdce jeho nátury málo rozdílové. „Raději bych byl, kdyby Poggio mělo pět kilometrů se sklonem deset procent, ale takové nikdy nebude. I proto je San Remo pro mě tak těžkým závodem.“

„Peklo severu“ Paříž–Roubaix by z tohoto pohledu bylo ještě obtížnější.

Jenže právě to jej láká.