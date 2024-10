Zrozený k dominanci. O Pogačarových wattech, tepech a fyziologii nejlepších

Šlo o celkem unikátní jev, Pogačar si tyto informace jinak tají. V populární aplikaci Strava v drtivé většině zpřístupňuje jen údaje jako jsou ujeté kilometry či rychlost, které toho ale zase tolik neřeknou.

Je jasné proč. Údaje o jeho výkonu či tlukotu srdce by totiž zajímaly i konkurenční týmy. Věřte, že by si hned spočítaly, jak moc rychle musí vyjet to a to stoupání, aby ho dostaly pod tlak.

A nebo kdyby čísla dokonce zveřejňoval hned po dojezdu etap? Lehce by zjistily: Tak, dneska se v posledním kopci vydal ze všech sil, zítra by mohl být unavený!

Ve zmíněném podcastu ale udělal výjimku. Byť i tentokrát jistě moc dobře věděl, co říká, poodhalil toho ze svých osobních dat trochu víc.

Tak tedy?

A dá se z nich něco vyvodit?