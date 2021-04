Tři roky se trápil. Loni na podzim to dokonce vypadalo, že v slzách ukončí svou bohatou kariéru. Pak ale přišla šance...

Věčný Valverde. I ve čtyřiceti vítězí. Konec kariéry? Ještě uvidím, říká

Už by si mohl užívat sportovního důchodu a – podobně jako většina jeho vrstevníků – vzpomínat na to, co kdysi dokázal a...