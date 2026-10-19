„V příštím roce mě samozřejmě láká mistrovství světa (ve Francii) v kombinaci s Tour a Vueltou. I když to letos na Vueltě úplně nevyšlo. Sice bych raději jel Giro, ale Vueltu budu muset dříve nebo později absolvovat. Myslím, že to bude cíl pro příští rok,“ prohlásil Pogačar.
|
Jezdíte moc rychle, proto je zabezpečení obtížné, reaguje šéf trasy Tour na protesty
Vueltu jel v roce 2019 jako svou první Grand Tour a skončil třetí. Vrátil se na ni až letos a závodu dominoval, než v osmé etapě upadl a zranil se. Nyní potvrdil, že za jeho pád mohl kámen, na který najel. „Byl to velký kámen, všechno ostatní jsou výmysly,“ konstatoval Pogačar.
S dislokovanou zlomeninou klíční kosti musel na operaci a přišel o mistrovství světa i Evropy. Nedávno se vrátil k tréninku. „Minulý týden jsem začal a pomalu se chystám na to, co přijde,“ uvedl osmadvacetiletý Slovinec.