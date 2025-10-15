Pogačar: 300 milionů Kč. Roční výdělek ohromující, ale zároveň titěrný

Vyhrál letos téměř vše, co mohl. Suverénně vládne v ostře sledovaném a fyzicky vyčerpávajícím sportu. Má charizma i miliony příznivců. A platí ho jedna ze tří nejbohatších cyklistických stájí světa, dotovaná penězi arabských šejků. Přesto v porovnání s některými jinými profisporty Tadej Pogačar finančně stále „paběrkuje“.
POPÁTÉ. Tadej Pogačar slaví na monumentu Kolem Lombardie páté vítězství v řadě.

foto: AP

Tadej Pogačar si hnán diváky jede pro vítězství v závodě Kolem Lombardie.
Tadej Pogačar si hnán diváky jede pro vítězství v závodě Kolem Lombardie.
Tadej Pogačar si hnán diváky jede pro vítězství v závodě Kolem Lombardie.
Tadej Pogačar s trofejí pro vítěze závodu Kolem Lombardie
120 fotografií

Jeho roční plat u stáje UAE Emirates činí dle dostupných zdrojů 8,2 milionu eur ročně.

K němu je nutné připočíst bonusy za umístění, které má od vedení týmu slíbené.

Jsou sice neveřejné, italské Gazzettě dello Sport se však podařilo zjistit, o jaké částky se jedná: milion eur za vítězství na Tour, 500 tisíc za triumf na Giru či Vueltě, 250 tisíc za titul mistra světa, 150 tisíc za monument.

Menší částky od 10 do 20 tisíc eur dostává rovněž za vyhrané etapy na Grand Tour. A oceněny jsou pochopitelně i další etapové a jednorázové závody, kde uspěje.

Celkově si tak letos mohl na bonusech vydělat okolo dvou milionů eur. V loňské sezoně, kdy dosáhl na trojkorunu Giro - Tour - mistrovství světa, to bylo ještě více.

Tadej Pogačar v Komendě. Fanoušky bavil také při sedmém ročníku akce nazývané Pokal Tadeja Pogačara.

V prostředí profipelotonu jde o nadstandardní bonusy. Zároveň však má tým UAE Emirates slovinského cyklistu náležitě pojištěného. Výstupní klauzule v případě předčasného ukončení smlouvy byla loni navýšena ze 100 na závratných 200 milionů eur.

Jinými slovy: Pogačar je nevykoupitelný.

Nehrozí, že ze stáje před vypršením kontraktu odejde do jiného týmu, jako se v posledním roce stalo u Belgičana Evenepoela, Španěla Ayusa nebo Kanaďana Geeho.

Měl by tudíž naplnit svoji smlouvu v UAE Emirates, kterou uzavřel až do konce roku 2030.

Otázkou je, co by se dělo, kdyby se rozhodl ukončit kariéru už v roce 2028, jak v jednom z rozhovorů naznačil. Nakolik je tým pojištěn proti této možnosti, není známo.

Ronaldo ční nade všemi

Co se týče Pogačarova celkového příjmu, musíme k platu a bonusům připočíst ještě zisk od sponzorů. Kromě těch týmových má totiž i individuální kontrakty s firmami Oakley, Colnago, MET, DMT a dalšími. Podle expertů mu mohou vynášet až dva miliony eur ročně.

„V dohledné době chceme tuto částku zdvojnásobit,“ podotkl na téma sponzorských peněz jeho manažer Alex Carera. „Tadejovo osobní logo má nyní mnohem vyšší cenu než před třemi lety.“

A kam dál, Tadeji? Pogačar prozradil, do kdy chce závodit a které závody vyhrát

Sečteno a podtrženo, dostáváme se momentálně k ročnímu příjmu okolo 12 milionů eur.

V přepočtu: 300 milionů korun.

Úctyhodné číslo, že?

Ovšem záleží na úhlu pohledu.

Za nejbohatšího sportovce světa je podle časopisů Forbes či Sports Illustrated a dalších zdrojů považován fotbalista Cristiano Ronaldo s ročním příjmem okolo 253 milionů eur.

Tedy 21krát větším, než jaký má Pogačar.

Další příčky ve finančním žebříčku náležejí basketbalistovi Stephenu Currymu (140 milionů eur ročně), boxeru Tysonu Furymu (135 milionů) a fotbalistovi Lionelu Messimu (125 milionů).

Nejvíce vydělávajícím golfistou je překvapivě Jon Rahm se zhruba 100 miliony eur, přestože v posledních dvou letech nevyhrál žádný turnaj kategorie major. Pohádkově však zbohatl díky přestupu z americké PGA Tour do konkurenční saúdskoarabské LIV Tour.

Dokážete ujet Tadejovi? Pogačar vyzve nadšence na kopci, kde poprvé slavil

Pro srovnání: finanční lídr mezi piloty formule 1 Max Verstappen má okolo 85 milionů ročně, tenista Carlos Alcaraz 44 milionů, hokejista Auston Matthews 21,7 milionu.

Pogačar není ani nejlépe vydělávajícím sportovcem Slovinska, národnímu žebříčku suverénně kraluje basketbalista Luka Dončič se 48 miliony eur za rok.

Naopak při srovnání s atletikou, tedy olympijskou královnou sportů, je na tom slovinský cyklista výrazně lépe. Z dráhových atletů vykazují nejvyšší roční výdělky excentrický sprinter Noah Lyles (až 3,7 milionu eur) a tyčkařský fenomén Armand Duplantis (2,8 milionu).

Nesvůj z tolika peněz

A porovnání s dalšími cyklisty? Tady Pogačar vyčnívá, i když zdaleka ne tolik jako při pohledu na celkové vyznění sezony.

Jeho věčný stín z posledních závodů Remco Evenepoel si má po odchodu z Quick Stepu do Red Bullu polepšit s platem možná až na 6 milionů eur a při připočtení bonusů a sponzorských smluv by se mohl dostat až na 9 milionů. U Jonase Vingegaarda, šampiona Vuelty, se hovoří o 6 až 7 milionech eur.

Pogačar každopádně vzlétl doslova do závratných výšin od chvíle, kdy měl na začátku sezony 2019 coby neoprofesionál u UAE Emirates podepsanou smlouvu na roční plat 70 tisíc eur.

Hned v úvodu debutové sezony však vyhrál závody Kolem Algarve a Kolem Kalifornie. Šéfové týmu pochopili, jaký drahokam dostali do rukou, a ještě v průběhu roku mu navýšili plat na 200 tisíc eur ročně.

Což byla stále „zanedbatelná“ částka v porovnání s tou, jakou Slovinci vyplácejí dnes. Však také přiznává: „Jsem poněkud nesvůj z peněz, které vydělávám. V mládí jsem se nenaučil, jak se s takovými obrovskými částkami vyrovnat.“

