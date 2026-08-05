Vuelto, já jedu! Zákulisí Pogačarova startu. Pobídka organizátorů i listopadový plán

Kouzlo sportu však spočívá v jeho nepředvídatelnosti. Jak s oblibou i cyklisté připomínají: Cokoliv se může stát, než projedete cílem.
Korunovace vítěze se tudíž uskuteční až 13. září v cíli závěrečné etapy, letos netradičně v Granadě. Až tam bude jisté, zda Pogačar získal i poslední velký etapový titul, který postrádal, a zároveň coby čtvrtý cyklista v historii dosáhl na double Tour – Vuelta.
Před ním to dokázali pouze velikáni Anquetil, Hinault a Froome, ale pouze posledně jmenovaný tak učinil v moderní éře, kdy je Vuelta na programu v létě zhruba 25 dnů po dojetí Tour.
V letošním pařížském cíli Tour ještě Pogačar mlžil: „Momentálně se necítím dost svěží na to, abych jel Vueltu, pokud by měla začít zítra. Ale rozhodnout se můžu klidně až za dva týdny.“
Ve skutečnosti už rozhodnutí tou dobou padlo a bylo vysoce nepravděpodobné, že by cokoliv jeho odhodlání zviklalo.
Od sezony 2021 se o Pogačarově startu na Vueltě pravidelně spekulovalo, pokaždé z něj však sešlo. Povětšinou kvůli fyzické a občas i psychické únavě po Tour.