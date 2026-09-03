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Ruka v šátku, šrámy všude možně. Pogačar opustil nemocnici, přítelkyně sdílela fotku

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  11:30
Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.

Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně. | foto: Instagram Uršky Žigartové

Zraněný Tadej Pogačar v péči zdravotníků
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10 fotografií
Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl.

Fotografii, jak slovinský závodník opouští nemocnici, zveřejnila jeho přítelkyně a rovněž cyklistka Urška Žigartová na instagramu.

Pogačar po karambolu v osmé etapě utrpěl také zlomeninu krčního obratle, otřes mozku a různé odřeniny. V rekonvalescenci bude pokračovat doma v Monaku.

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Po Vueltě, kde chtěl sedmadvacetiletý Slovinec zkompletovat sbírku titulů z Grand Tours, měl Pogačar koncem září bojovat na mistrovství světa v Montrealu o třetí zlato v řadě. Svou účast na šampionátu zatím nevzdal, ale podle lékaře slovinské reprezentace Krištofa Knapa je jeho start v podstatě vyloučený.

„Není to realistické, i když bychom si to všichni přáli,“ řekl Knap slovinské televizi. „Koneckonců, Tadej Pogačar je také člověk, který musí po skončení kariéry prožít zbytek života ve svém vlastním těle. Bylo by dobré, aby neměl žádné následky. Koneckonců má před sebou ještě pár let kariéry a je důležité, aby nic neuspěchal,“ uvedl lékař.

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