Mistr světa Pogačar obhajoval v Montrealu loňskou výhru. V náročném 209 km dlouhém závodě jeho tým diktoval tempo a čtyřnásobný vítěz Tour de France ho měl dobře rozjetý. Byl členem vedoucí skupiny a zhruba 23 km před cílem se vydal do samostatného úniku.
Na rozdíl od loňska si však Pogačar nedojel po sólu pro výhru. Asi 16 kilometrů před cílem se k němu začal z původní vedoucí skupiny blížit McNulty a lídr na něj počkal.
Zbytek závodu pak kolegové z týmu UAE Emirates absolvovali společně, několik desítek metrů před páskou se pak chytli kolem ramen a následně Pogačar svého parťáka vyslal dopředu, aby projel cílem jako první. Třetí skončil jiný Američan Quinn Simmons z Lidl-Trek s odstupem 1:03 minuty.
Jeden z nejlepších cyklistů historie tak dobrovolně nedosáhl na 105. vítězství kariéry, ale mohl slavit týmový úspěch. Stáj UAE Emirates si připsala 85. triumf v sezoně, čímž vyrovnala rekord bývalého týmu HTC-Columbia z roku 2009.
Páteční Velká cena Québecu a dnešní závod v Montrealu byly generálkou na mistrovství světa ve Rwandě. Šampionát začne příští neděli časovkou a vyvrcholí o týden později závodem s hromadným startem.
Výsledky cyklistické Velké ceny Montrealu
Velká cena Montrealu (WorldTour) - 209,1 km:
1. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) 5:14:04, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Simmons (USA/Lidl-Trek) -1:03, 4. Powless (USA/EF Education-EasyPost) -1:45, 5. A. Yates (Brit./UAE Emirates-XRG) -1:49, 6. Barré (Fr./Intermarché-Wanty) -2:00.