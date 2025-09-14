Hezké gesto Pogačara. V Montrealu přenechal výhru kolegovi McNultymu

  22:11
Tadej Pogačar v generálce na obhajobu titulu mistra světa přenechal v cyklistické Velké ceně Montrealu vítězství týmovému kolegovi Brandonu McNultymu. Oba jezdci stáje UAE Emirates dojeli do cíle osamoceně v čele, hvězdný Slovinec dal poté přednost svému americkému parťákovi.
Tadej Pogačar se raduje z vítězství Tour de France.

Tadej Pogačar se raduje z vítězství Tour de France. | foto: Reuters

Tadej Pogačar a za ním Wout van Aert projíždí kolem Sacre-Coeur.
Unavený Tadej Pogačar po 13. etapě Tour de France.
Tadej Pogačar projíždí cílem poslední etapy Tour de France.
Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard dokončují 20. etapu Tour de France.
7 fotografií

Mistr světa Pogačar obhajoval v Montrealu loňskou výhru. V náročném 209 km dlouhém závodě jeho tým diktoval tempo a čtyřnásobný vítěz Tour de France ho měl dobře rozjetý. Byl členem vedoucí skupiny a zhruba 23 km před cílem se vydal do samostatného úniku.

Na rozdíl od loňska si však Pogačar nedojel po sólu pro výhru. Asi 16 kilometrů před cílem se k němu začal z původní vedoucí skupiny blížit McNulty a lídr na něj počkal.

Brandon McNulty si cvičně projíždí trasu časovky.

Zbytek závodu pak kolegové z týmu UAE Emirates absolvovali společně, několik desítek metrů před páskou se pak chytli kolem ramen a následně Pogačar svého parťáka vyslal dopředu, aby projel cílem jako první. Třetí skončil jiný Američan Quinn Simmons z Lidl-Trek s odstupem 1:03 minuty.

Jeden z nejlepších cyklistů historie tak dobrovolně nedosáhl na 105. vítězství kariéry, ale mohl slavit týmový úspěch. Stáj UAE Emirates si připsala 85. triumf v sezoně, čímž vyrovnala rekord bývalého týmu HTC-Columbia z roku 2009.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Páteční Velká cena Québecu a dnešní závod v Montrealu byly generálkou na mistrovství světa ve Rwandě. Šampionát začne příští neděli časovkou a vyvrcholí o týden později závodem s hromadným startem.

Výsledky cyklistické Velké ceny Montrealu

Velká cena Montrealu (WorldTour) - 209,1 km:

1. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) 5:14:04, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Simmons (USA/Lidl-Trek) -1:03, 4. Powless (USA/EF Education-EasyPost) -1:45, 5. A. Yates (Brit./UAE Emirates-XRG) -1:49, 6. Barré (Fr./Intermarché-Wanty) -2:00.

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

14. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:03

Španělé otočili v Davis Cupu duel s Dánskem, Belgie zaskočila Austrálii

Belgičtí tenisté se na úkor favorizovaných Australanů probojovali do finálového turnaje Davisova poháru. Dva body včetně rozhodujícího získal pro hosty v Sydney Raphaël Collignon, 91. hráč světového...

14. září 2025  19:50

