Velkolepý triumf ve stínu tragédie. Pogačarovu euforii kalila smrt cyklistky

Pokud někdy někdo ztělesňoval výraz „nejlepší cyklista na světě“, byl to právě Pogačar na švýcarských silnicích, když si jel pro duhový dres. Netajil se tím, že po něm touží. „Označuje vás za elitního jezdce, už několik let je mým velkým cílem ho získat,“ hlásil před šampionátem. Jeho slova ale evidentně nebraly ostatní týmy dost vážně, protože když sto kilometrů před cílem nastoupil, žádný z dalších favoritů se za ním nezvedl.

Chvíli mu pomáhal slovinský kolega Jan Tratnik, nějakou dobu se s ním držel Pavel Sivakov ve francouzském dresu, posledních padesát kilometrů pak už absolvoval úplně sám. Že by mu ale po vyčerpávajících šesti hodinách v sedle docházely síly nebo dovolil soupeřům přiblížit se? Ne a zase ne.

„Je těžké popsat, jak silný Tadej je,“ přiznal bronzový Mathieu van der Poel. „Když jsem ho viděl útočit, myslel jsem, že to je jen atak z paniky, protože nemá dost silný tým, ale dokázal to dotáhnout až ke zlatu.“ Sám Pogačar pak svůj únik okomentoval: „Nebyl z paniky, ale rozhodně byl hodně hloupý. Měl jsem pocit, že jsem sám sebe střelil do nohy. V posledním kole už jsem viděl rozostřeně, ale nemůžu si stěžovat,“ zářil s duhovým dresem na hrudi a medailí pověšenou na krku. „Je to neskutečný úspěch, při každém rozhovoru se mi hrnou slzy do očí.“

Pogačar se kromě vysněného titulu dočkal i bájné trojkoruny Giro–Tour–mistrovství světa. Teprve jako třetí cyklista v historii a po dlouhých sedmatřiceti letech. I proto van der Poel mluvil o „Pogačarově éře“, ve které se světový peloton nachází. „Vlastně si myslím, že jsme teprve na začátku,“ vyřkl s lehkou nervozitou v hlase.

Přestože si na takový kousek možná budeme muset počkat dalších 37 let, Pogačarův triumf nebude bohužel tím hlavním, čím curyšský šampionát vstoupí do historie.

Od pátečního večera se všichni v dějišti mistrovství snažili vyrovnat se zprávou o tragické smrti osmnáctileté Švýcarky Muriel Furrerová, která se fatálně zranila přímo během závodu juniorek.

Ke stánku švýcarského týmu v centru města nosili lidé celý víkend svíčky, pietní místo vzniklo také u kostela Wasserkirche na druhém břehu řeky Limmat. Od stromu, který fanoušci obložili květinami, je krásný výhled na Münsterbrücke, kde vznikaly jedny z nejmalebnějších fotografií duhových klání. Pro Furrerovou bylo to čtvrteční vůbec první v kariéře. Žádné další už nepřidá.

Závod pro veřejnost se v neděli ráno proměnil v pietní jízdu. Švýcarská reprezentace navlékla černé pásky a na startu závodů jí byla vyhrazena první řada. Předstartovní dění, které je jinak plné hektického přesouvání, povelů, hvizdu píšťalek komisařů a hukotu motorů řadících se doprovodných aut, se na okamžik úplně zastavilo. Jezdci, organizátoři i zástupy fanoušků se spojili v němé vzpomínce.

Památník juniorské cyklistky Muriel Furrerové, která zemřela během závodu na mistroství světa v Curychu.

„Minuta ticha na startu, plačící holky ze švýcarského týmu… Doufala jsem, že tohle nikdy nezažiju,“ přiznala šampionka sobotního závodu Lotte Kopecká a své druhé světové zlato věnovala právě Furrerové.

„Je to zdrcující pro celý cyklistický svět,“ řekl po triumfu Pogačar. „Všichni jsme dnes jeli s myšlenkou na Muriel. Takové tragédie se bohužel dějí příliš často. Musíme se starat jeden o druhého, protože cyklistická komunita je malá a děláme nebezpečný sport.“ Snad se i s přispěním nového šampiona stane trochu bezpečnějším.