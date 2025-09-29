Pogačarovo duhové déja vu: únik, triumf a euforie. Do dějin se zapsala i Rwanda

Přestože před závodem tvrdil, že předvést po roce úplně to samé bude těžké.
„Jet sto kilometrů sólo není nic jednoduchého,“ krotil očekávání. A přestože všichni jeho soupeři měli celý rok na to se ze svého zaváhání v Curychu poučit.
Ani to ale nestačilo, znovu byl nad jejich síly. Pogačar své soky opět jednou donutil projít si pocity frustrace, zmaru a totálního naštvání.
On sám naopak už podruhé prožíval totální euforii. Sám měl problém uvěřit tomu, co právě předvedl.
|
Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal
Už loni byl jeho výkon oslavován jako jeden z nejfantastičtějších v historii. Do útoku vyrazil 101 kilometrů před cílem, dalších padesát ale strávil s těmi nejsilnějšími z úniku dne.
V neděli zaútočil dokonce 104 kilometrů před páskou a ze spolupráce s Mexičanem Isaacem del Torem, který jako jediný Slovincovo tempo vydržel, těžil jen chvíli.
V mnohem náročnějším terénu šlapal sám téměř sedmdesát kilometrů. Loni prý předvedl výkon jak z jiného světa. Co pak letos? Těžko se hledá přívlastek.
Pogačar v čerstvých sedmadvaceti letech zase ukázal, že spíš než sportovec je přírodní úkaz. „Bojoval jsem jen sám se sebou. Každé kolo bylo těžší a těžší, energie rychle docházela,“ uznal pak v cíli.
Do něj mimochodem vinou náročné trasy a zběsilého tempa dorazilo pouze 30 závodníků ze 164 startujících.
Samozřejmě, Pogačarovo první vítězství na světovém šampionátu bylo o to cennější, protože přibylo k triumfům z italského Gira a Tour de France. Tentokrát absolvoval pouze francouzskou Grand Tour, na které získal už čtvrté celkové vítězství.
Že by ho ale postihla slavná kletba duhového dresu? Ani v nejmenším!
|
MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi
Na rozdíl od některých svých předchůdců, kteří v mistrovském trikotu zvládli vyhrát sotva pár závodů v sezoně, Pogačar zapsal hned šestnáct triumfů.
Před týdnem sice prožíval hororové chvilky, když ho na trati časovky předjel Remco Evenepoel, který startoval o dvě a půl minuty později, ale na potupný moment dal rychle zapomenout.
A svým fantastickým vítězstvím se navíc stal teprve osmým cyklistou v historii, který duhový dres obhájil.
Historický byl šampionát ve Rwandě i z jiných důvodů.
Vůbec poprvé hostila cyklistický vrchol africká země. A sportovně si nemohla přát lepší premiéru.
Senzační průběh časovky mužů, skvělé výkony mladých cyklistů, pohádkový příběh vítězky ženského klání Magdeleine Vallieresové i nedělní dramatické vyvrcholení mužského závodu.
K tomu perfektní divácká atmosféra, kterou si světová esa užívala i během tréninkových vyjížděk a silnice byly obsypané fanoušky nejen na klíčových místech trasy.
|
Šokující zlato pro Kanadu, Vallieresová na cyklistickém MS zaskočila favoritky
Všichni dorazili hlavně kvůli sportu, což byla po zážitcích z nedávné Vuelty příjemná změna. Pro zemi, která si před jednatřiceti lety prošla brutální genocidou, byl cyklistický šampionát největší akcí světového rozměru v historii.
Svou šanci zapsat se do mezinárodního vnímání jako úspěšně se rozvíjející stát s vyléčenou, fungující společností Rwanda zvládla. Aspoň na první pohled.
Autoritářský režim prezidenta Paula Kagameho totiž stále zatýká politické oponenty a v zemi prakticky neexistují svobodná média.
Novináři čelí výhrůžkám, odposlouchávání i vyfabulovaným obviněním a věznění. Jedním z mála témat, o kterém se dá informovat bez hrozby postihu, je sport.
Za tři roky hostí světový šampionát Spojené arabské emiráty.
A přestože to není pro cyklistiku tak neprobádané území jako Rwanda, téma propagace režimu porušujícího lidská práva bude opět velmi živé.