Pogačarovo duhové déja vu: únik, triumf a euforie. Do dějin se zapsala i Rwanda

Alžběta Marešová
  6:46
Prožíval snad v neděli celý cyklistický svět déja vu? Nebo se režisér televizního přenosu spletl a pustil omylem záznam loňského závodu v Curychu? Nikoliv! To jen Tadej Pogačar téměř do puntíku zopakoval bláznivý kus z minulého mistrovství světa také letos ve rwandském Kigali a po více než sto kilometrech v úniku obhájil duhový dres.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v...

Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v silničním závodě na mistrovství světa ve Rwandě. | foto: Reuters

Přestože před závodem tvrdil, že předvést po roce úplně to samé bude těžké.

„Jet sto kilometrů sólo není nic jednoduchého,“ krotil očekávání. A přestože všichni jeho soupeři měli celý rok na to se ze svého zaváhání v Curychu poučit.

Ani to ale nestačilo, znovu byl nad jejich síly. Pogačar své soky opět jednou donutil projít si pocity frustrace, zmaru a totálního naštvání.

On sám naopak už podruhé prožíval totální euforii. Sám měl problém uvěřit tomu, co právě předvedl.

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Už loni byl jeho výkon oslavován jako jeden z nejfantastičtějších v historii. Do útoku vyrazil 101 kilometrů před cílem, dalších padesát ale strávil s těmi nejsilnějšími z úniku dne.

V neděli zaútočil dokonce 104 kilometrů před páskou a ze spolupráce s Mexičanem Isaacem del Torem, který jako jediný Slovincovo tempo vydržel, těžil jen chvíli.

V mnohem náročnějším terénu šlapal sám téměř sedmdesát kilometrů. Loni prý předvedl výkon jak z jiného světa. Co pak letos? Těžko se hledá přívlastek.

Pogačar v čerstvých sedmadvaceti letech zase ukázal, že spíš než sportovec je přírodní úkaz. „Bojoval jsem jen sám se sebou. Každé kolo bylo těžší a těžší, energie rychle docházela,“ uznal pak v cíli.

Do něj mimochodem vinou náročné trasy a zběsilého tempa dorazilo pouze 30 závodníků ze 164 startujících.

Samozřejmě, Pogačarovo první vítězství na světovém šampionátu bylo o to cennější, protože přibylo k triumfům z italského Gira a Tour de France. Tentokrát absolvoval pouze francouzskou Grand Tour, na které získal už čtvrté celkové vítězství.

Že by ho ale postihla slavná kletba duhového dresu? Ani v nejmenším!

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Na rozdíl od některých svých předchůdců, kteří v mistrovském trikotu zvládli vyhrát sotva pár závodů v sezoně, Pogačar zapsal hned šestnáct triumfů.

Před týdnem sice prožíval hororové chvilky, když ho na trati časovky předjel Remco Evenepoel, který startoval o dvě a půl minuty později, ale na potupný moment dal rychle zapomenout.

A svým fantastickým vítězstvím se navíc stal teprve osmým cyklistou v historii, který duhový dres obhájil.

Medailisté ze silničního závodu na cyklistickém světovém šampionátu ve rwandském Kigali. Zleva stříbrný Remco Evenepoel z Belgie, vítěz a obhájce duhového trikotu Tadej Pogačar ze Slovinska a bronzový Ben Healy, reprezentant Irska.

Historický byl šampionát ve Rwandě i z jiných důvodů.

Vůbec poprvé hostila cyklistický vrchol africká země. A sportovně si nemohla přát lepší premiéru.

Senzační průběh časovky mužů, skvělé výkony mladých cyklistů, pohádkový příběh vítězky ženského klání Magdeleine Vallieresové i nedělní dramatické vyvrcholení mužského závodu.

K tomu perfektní divácká atmosféra, kterou si světová esa užívala i během tréninkových vyjížděk a silnice byly obsypané fanoušky nejen na klíčových místech trasy.

Šokující zlato pro Kanadu, Vallieresová na cyklistickém MS zaskočila favoritky

Všichni dorazili hlavně kvůli sportu, což byla po zážitcích z nedávné Vuelty příjemná změna. Pro zemi, která si před jednatřiceti lety prošla brutální genocidou, byl cyklistický šampionát největší akcí světového rozměru v historii.

Svou šanci zapsat se do mezinárodního vnímání jako úspěšně se rozvíjející stát s vyléčenou, fungující společností Rwanda zvládla. Aspoň na první pohled.

Autoritářský režim prezidenta Paula Kagameho totiž stále zatýká politické oponenty a v zemi prakticky neexistují svobodná média.

Novináři čelí výhrůžkám, odposlouchávání i vyfabulovaným obviněním a věznění. Jedním z mála témat, o kterém se dá informovat bez hrozby postihu, je sport.

Za tři roky hostí světový šampionát Spojené arabské emiráty.

A přestože to není pro cyklistiku tak neprobádané území jako Rwanda, téma propagace režimu porušujícího lidská práva bude opět velmi živé.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

