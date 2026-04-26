Pogačar zlomil odpor Seixase a ovládl Lutych. Vítězný hattrick poslal do nebe

Autor:
  16:03aktualizováno  16:55
Nebyla to snadná cesta za dalším triumfem. Tadej Pogačar se musel vinou pádu v pelotonu dlouho vracet zpět, a když poprvé drtivě nastoupil, nezůstal na čele sám. Jako stín se ho držel francouzský talent Paul Seixas. Až na posledním stoupání nejstaršího cyklistického monumentu dokázal Slovinec devatenáctiletého mladíka setřást. S pozdravem do nebe pro nedávno zesnulého bývalého kolegu Cristiana Muñoze pak ovládl Lutych-Bastogne-Lutych už počtvrté v kariéře.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar vítězí v závodě Lutych-Bastogne-Lutych.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar vítězí v závodě Lutych-Bastogne-Lutych. | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Pátý závod, čtvrté vítězství. Po triumfech na Milán–San Remo a Kolem Flander ovládl Pogačar i třetí monument sezony. Vítězstvím na Lutych–Bastogne–Lutych dokonal hattrick, se čtyřmi prvenstvími navíc dorovnal legendy Itala Morena Argentina a Španěla Alejandra Valverdeho. Před ním už tak zůstává jen Eddy Merckx, který zde slavil pětkrát.

„Je to jeden z největších závodů světa, znamená pro mě hodně. Teď závodím poměrně málo, o to větší je na mě tlak,“ přiznal v cíli Slovinec, který dojel osamoceně s náskokem 45 sekund před Paulem Seixasem.

Vítězné gesto v cíli věnoval zesnulému bývalému kolegovi Muñozovi. S černou páskou na ruce se chytil za srdce a prstem ukázal k nebi.

O vítězi se tentokrát rozhodovalo až 14 kilometrů před cílem, na posledním stoupání Côte de la Roche-aux-Faucons.

Pogačar v nájezdu okamžitě nastoupil, ale devatenáctiletý Seixas se ho dokázal udržet. Drtivé tempo na jedenáctiprocentní rampě však nakonec rozhodlo.

„Tenhle kopec znám velmi dobře, naštěstí jsem ho utrhl, ale byl jsem připravený i na to, že budeme o vítězství spurtovat,“ přiblížil Pogačar, který soupeři pláchl 500 metrů pod vrcholem.

Bitva přitom vypukla už tradičně 35 kilometrů před cílem na legendárním Côte de la Redoute. Útok Pogačarovi rozjel Benoît Cosnefroy a tempu rázem nestačil Remco Evenepoel, který se začal propadat.

Slovinec zaútočil, ale supertalent Seixas z týmu Decathlon i po dalších nástupech odolával. „Sáhl jsem si hluboko. Viděl jsem, že je trošku na limitu, ale na vrcholu byl pořád se mnou. Udělalo to na mě dojem,“ složil Pogačar poklonu mladému Francouzi.

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli závodu Lutych-Bastogne-Lutych zdraví s druhým Paulem Seixasem.

„Vítězství nebylo daleko. Udělal jsem všechno, co šlo, ale Tadej byl prostě silnější,“ líčil v cíli spokojeně Seixas. „Na Côte de la Redoute jsem měl sice velké problémy, ale udržel jsem se a několikrát poté i prostřídal. Na Roche-aux-Faucons to už však na mě bylo příliš. Dneska se jel hodně rychlý závod, což pro nás byla spíše výhoda. Mám to radši, tolik se pak nebojuje o pozice.“

Dvojice si následně vytvořila více než minutový náskok, zatímco za nimi se nespolupracovalo a neustále nastupovalo. Evenepoel prožíval velkou krizi, přesto dokázal v závěru vyhrát spurt stíhací skupiny o třetí místo.

Přitom hned na úvod závodu měl v pelotonu pád Ion Izagirre z týmu Cofidis, hlavní pole se tak rozdělilo na dvě velké skupiny.

V té přední bylo až 54 jezdců včetně dvojnásobného šampiona Evenepoela či Egana Bernala. Tato skupina si rychle vybudovala náskok, který v jednu chvíli narostl až na 3:30 minuty.

Za nimi zůstal Pogačar i Seixas. Začala tak velká stíhací jízda – během úvodních dvou hodin v náročném profilu se 4 101 výškovými metry se průměrná rychlost stále držela nad 45 km/h.

Tadej Pogačar v obležení kamer po triumfu na Lutych-Bastogne-Lutych.

Tadej Pogačar na nejvyšším stupínku po triumfu na Lutychu. Vlevo druhý Paul Seixas, vpravo třetí Remco Evenepoel.

Zhruba 135 kilometrů před cílem však první skupina přestala spolupracovat. Toho využila pětice Van Baarle, Eenkhoorn, Neilands, Veistroffer a Costiou, která se od Evenepoelovy party odpoutala.

Náskok původních uprchlíků se začal zmenšovat, zatímco jezdci UAE Emirates stupňovali tempo. A 82 kilometrů před cílem, těsně pod legendárním stoupáním Côte de Stockeu, dostihli Evenepoela i uprchlíky.

„Dneska se toho stalo opravdu hodně. Start bývá těžký, byl jsem na konci pelotonu a viděl jsem, jak jede šíleně rychle. Pak se to rozdělilo,“ popisoval Pogačar kritické momenty. „Nějaká obava tam byla, ale kluci jeli skvěle, také Decathlon nám pomohl. Remca sice nechcete nechat takhle ujet, ale ve finále to dopadlo, jak mělo,“ usmíval se v cíli.

Lutych-Bastogne-Lutych

259,5 km:

1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 5:50:28, 2. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -45, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Verstrynge (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) všichni -1:42, ...80. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -16:04, Novák (ČR/Movistar) nedokončil.

Pogačar zlomil odpor Seixase a ovládl Lutych. Vítězný hattrick poslal do nebe

Slovinský cyklista Tadej Pogačar vítězí v závodě Lutych-Bastogne-Lutych.

Nebyla to snadná cesta za dalším triumfem. Tadej Pogačar se musel vinou pádu v pelotonu dlouho vracet zpět, a když poprvé drtivě nastoupil, nezůstal na čele sám. Jako stín se ho držel francouzský...

