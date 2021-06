Pogačar se brání zvyklostem. Před Tour nepotřebuje Dauphiné ani Švýcarsko

Na startu i v cíli davy fanoušků.



Všude slovinské vlajky, žluté dresy z Tour, velké plakáty Tadeje Pogačara.

Tak nějak to v posledních dnech vypadalo všude, kam zamířil 28. ročník závodu Kolem Slovinska. Jak by ne, vždyť se ho zúčastnil a taky poprvé v kariéře vyhrál král loňské Tour.

„Už čtyřikrát jsem na tomhle závodě byl blízko pódia, konečně se mi na něj povedlo vystoupit a celý závod vyhrát,“ líčil v neděli spokojeně.

Slovinští fanoušci podporují Tadeje Pogačara.

V roce 2017 dojel pátý, pak dva roky po sobě čtvrtý. Loni se kvůli koronakrizi závod nekonal, jinak by Pogačar stoprocentně jel.

Úplně totiž kašle na cyklistické zvyklosti, které radí před Tour otestovat formu na Critériu du Dauphiné nebo na závodě Kolem Švýcarska.

Takhle to sice v minulosti dělali i velcí šampioni historie, Pogačar má ale svou hlavu, vzpírá se konvencím.

Zazávodit si doma na tak skvěle obsazeném klání může jen jednou za rok. A že je to zrovna v termínu těsně před Tour? Tak ať!

Jistě, nepoměří síly s největšími konkurenty, do nohou nedostane ani tak náročné etapy, ale není to vlastně výhoda? Nepřijede pak slovinský mladík na Tour přece jen o něco čerstvější, ale stejně rozzávoděný?

Navíc, důležitou roli hraje taky psychická pohoda.

Pogačar je kluk, který se na kole rád baví. Který si užívá svůj čas se svou přítelkyní, rodinou, kamarády ve Slovinsku, kde ho všichni zbožňují. I to ho před Tour nabíjí.

„Celý týden, který jsem trávil doma, byl nádherný a udělal mě šťastným,“ líčí. „Jsem hrdý na to, že můžu závodit doma před všemi těmi lidmi. Tým fungoval výborně a tenhle výsledek jsme si zasloužili.“

Hlavně on sám se o něj zasloužil.

Už ve druhé etapě se 22 kilometrů před cílem ve stoupání sebral a ujel všem.

„Tým jel fakt skvěle. Matteo (Trentin) jel jak motorka, Rui (Oliveira) to pak převzal ve stoupání, všichni byli hrozně silní. Je to výborné znamení před Tour,“ těšilo ho, když přijel do cíle s minutou a půl k dobru před druhým Matejem Mohoričem.

Právě tady si vytvořil rozhodující náskok do dalších dní. Ve čtvrté etapě ještě dojel druhý za týmovým kolegou Diegem Ulissim, který nakonec skončil druhý i v celkovém pořadí.

Podle svých slov se jeho forma každým dnem lepší a za necelých 14 dní na startu Tour bude bezpochyby připraven.

„Cítím, že nohy jsou lepší a lepší a že jsem na Tour téměř připraven. Mám ještě dva týdny na to, abych doladil všechny detaily pro můj další velký cíl,“ říká.

Zatím mu v sezoně vychází všechno, jak má. Vyhrál UAE Tour, taky Tirreno-Adriatico a třetí byl v Baskicku. Získal rovněž svůj první klasický monument, když všechny porazil na Lutych-Bastogne-Lutych.

„Po Lutychu jsem si dal na pár dní úplné volno a totální klid. Pak přišly sponzorské a mediální aktivity,“ popisoval.

Následoval přesun do Francie, kde si Pogačar objel některé vrcholy, které ho na Tour čekají - Mont Ventoux, andorrské hory, Pyreneje, také trať časovky.

„Nic jednoduchého v těchto časech. Zavřené hotely, restaurace. Museli jsme dost improvizovat a občas jsme vypadali jak nějací skauti, ale zvládli jsme to,“ usmíval se.

Načež vyrazil do Sestriere na vysokohorský kemp, který zase vystřídal domácí závod ve Slovinsku. Tam taky zůstává, v příštích dnech ho ještě čeká domácí šampionát v hromadném závodě i v časovce.

Až pak zamíří do Francie obhajovat svůj loňský triumf.

A je si jistý, že připraven bude skvěle.