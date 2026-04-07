Ne, nic se nezměnilo, ani při Slovincově třetím startu sezony na něj nikdo recept nenašel. Dokonce ani Nizozemec Mathieu van der Poel.
Do cíle přijel se ztrátou 34 sekund na druhém místě, načež si povzdechl, že mu na rozhodujícím stoupání Oude Kwaremont osmnáct kilometrů před cílem nestačilo šlapat 650 wattů.
Stejně se mu bílý dres úřadujícího mistra světa vzdaloval!
„Jakou bych týmům poradil taktiku? Asi jedině koupit někoho jemu podobného. Jenže je otázkou, jestli někdo takový někdy bude k mání,“ rozebírá Karel Martinek, lékař a velezkušený trenér předních českých cyklistů, jenž vedl třeba Jana Hirta či Ondřeje Cinka.