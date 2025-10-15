Překvapení. Titáni Pogačar a Vingegaard se mohou utkat nejen na Tour, ale i na Giru

Tomáš Macek
  18:15
Chtěli byste vidět, jak se Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard střetnou na dvou závodech Grand Tour po sobě? Nejprve na Giru a pak hned na Tour? Jak se oba v jedné sezoně pokusí o nejobtížnější cyklistický dvojboj? V příští sezoně by se tak mohlo stát.
Tadej Pogačar útočí na Jonase Vingegaarda ve výšlapu na Mont Ventoux.

Tadej Pogačar útočí na Jonase Vingegaarda ve výšlapu na Mont Ventoux. | foto: Reuters

Tadej Pogačar si hnán diváky jede pro vítězství v závodě Kolem Lombardie.
Tadej Pogačar s trofejí pro vítěze závodu Kolem Lombardie
44 fotografií

Server hln.be nastínil první obrysy Pogačarovy sezony 2026 dle informací ze zdrojů blízko týmu UAE.

Podle nich se chce na jaře nejprve soustředit na boj o titul na prvním monumentu sezony Milán - San Remo, který mu zatím uniká. Potom hodlá usilovat o už třetí prvenství na dalším monumentu Kolem Flander.

Podle hln.be naopak tentokrát neplánuje start na kostkách Paříž - Roubaix, kde také zatím nezvítězil (ale letos při debutu dojel druhý), a měl by vynechat i další prestižní worldtourovou klasiku Amstel Gold Race, kde triumfoval v sezoně 2023.

Důvodem má být delší pauza, kterou si po dohodě s trenéry naplánuje mezi Flandrami, čtvrtým monumentem Lutych - Bastogne - Lutych a následným startem na Giru.

Pokud se skutečně na italskou Grand Tour po letošní odmlce vrátí, mohl by se na ní utkat i s Jonasem Vingegaardem, jenž zvažuje v roce 2026 dvojboj Giro - Tour.

Dva největší favorité Tour Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard v družném hovoru před startem letošní 1. etapy.

Pogačar by tudíž ani v příští sezoně nezaútočil na titul ze španělské Vuelty, který mu stále chybí a o němž hovořil, že ho rozhodně chce mít ve sbírce.

Podle informací HLN po letošních zkušenostech dospěl k názoru, že nechce usilovat o kombinaci Tour - Vuelta - mistrovství světa. Syndrom vyhoření, s nímž se potýkal v závěru letošní Tour, byl pro něj údajně varováním.

Přitom na mistrovství světa v Montrealu koncem září určitě startovat chce. Na trati, která zčásti kopíruje každoroční worldtourovou Grand Prix Montrealu míní zaútočit na třetí zlato v řadě, čímž by vyrovnal počin Petra Sagana z let 2015 - 2017.

Takřka jistě bude v příští sezoně obhajovat rovněž zlatou medaili z evropského šampionátu, protože ten se koná u něj doma ve Slovinsku.

Nahlas nicméně zatím o nadcházejícím roce hovořit nechce: „Nejdřív si trochu odpočinu, než se zase budu dívat dopředu na sezonu 2026.“

Pogačar: 300 milionů Kč. Roční výdělek ohromující, ale zároveň titěrný

Jeho agent Alex Carera naznačil, že v příští sezoně určitě dojde k úpravě Pogačarova kalendáře. Dlouhá klasikářská mise, na níž navázal v červnu etapovým závodem Dauphiné a v červenci vítězným tažením na Tour, byla podle Carery příčinou jeho psychických problémů v závěru Tour.

„Tadej je stále mladý kluk, plný energie. Ale je to jen člověk. Potřebuje také regenerovat,“ řekl Carera.

K detailním debatám nad programem by mělo dojít na nejbližším tréninkovém kempu stáje UAE Emirates.

Hlavním cílem bude pro Pogačara pochopitelně Tour, kde by pátým vítězstvím mohl dorovnat pány Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina.

Zkusí k ní přidat i Giro?

A bude na něm také Vingegaard, který se po vítězství na Vueltě nechal slyšet, že chce zkompletovat sbírku titulů ze všech tří podniků Grand Tour? V říjnu v dánském tisku uvedl, že start na Giru 2026 je možný.

„Není to jen na mně. Jde také o to, co bude chtít tým,“ řekl pro server feltet.dk. „Mám svá přání, ale musíme se na to dívat i z pohledu celého týmu, jaké budou naše cíle pro příští sezonu. I když Tour bude samozřejmě hlavním cílem.“

Pokud se osmadvacetiletý Dán postaví na Grande Partenza Gira 2026, které odstartuje z Bulharska, může se na jeho konci stát teprve osmým jezdcem v historii, jenž vyhrál během kariéry všechny tři Grand Tour. Připojil by se tak k vybrané skupině Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali a Froome.

Náskok sedm minut, odolal jediný. Pogačar po unikátní výzvě gratuloval: Klobouk dolů

Dosud pouze v sezonách 2023 a 2025 startoval na dvou podnicích Grand Tour v sezoně. Předloni po triumfu na Tour skončil druhý na Vueltě, když v závěrečných etapách podpořil v červeném dresu jedoucího týmového kolegu Seppa Kusse.

Letos obsadil Vingegaard druhé místo na Tour, načež ovládl demonstranty poničenou Vueltu.

Pogačar absolvoval dva závody Grand Tour v jediném roce zatím pouze loni, kdy dominoval na Giru i Tour, pokaždé se šesti etapami na kontě.

Plánovaný start na Vueltě naopak už třikrát zrušil.

V obou stájích jsou pochopitelně i „záložní“ lídři, kteří čekají na vlastní příležitost, kdy pojedou Grand Tour na sebe.

Simon Yates z Vismy je letošním šampionem Gira, kde s ním stál na stupních vítězů mladý Isaak del Toro z UAE, celkově druhý. Další jezdec UAE Joao Almeida skončil rovněž druhý za Vingegaardem na Vueltě. A na svoji šanci v dresu Vismy čeká také Matteo Jorgenson.

Které závody jim v příští sezoně Pogačar a Vingegaard „přenechají“?

Výsledky

