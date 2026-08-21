Zdánlivě Mission Impossible.
Ale kdo jiný by ji měl vykonat, pokud ne on?
Nabádají jej k tomu i dvě legendy, jež jsou stejně jako on pětinásobnými šampiony Tour.
„Nejde o šílenou představu, Tadej může uspět, pokud ho nepostihnou zdravotní potíže,“ soudí Eddy Merckx. „Klíčem bude, aby měl k sobě velmi široký a silný tým, který by dovedl kontrolovat závody tak, aby zbytečně neplýtval energií.“
Podobně Bernard Hinault říká: „Měl by to zkusit. Kdybych závodil dnes, šel bych do toho. A věděl bych, jak se připravit.“
Pogačar namítá, že zvládnout vítězně takový trojboj je fyzicky možné, ale že ho neplánuje, aby přenechal šanci na tituly z Grand Tour i týmovým kolegům.
Zatím...
Zeptali jsme se tedy sedmi bývalých či současných českých profesionálů: „Měl by se Pogačar o Grand Slam pokusit? A má na to?“
Odpovědi se značně rozcházejí.
Proč by jel tři Grand Tour za rok? Proč by si zahrával, že ho takové úsilí na rok, na dva, nebo navždycky vypne? Pro cyklistu, jako je Tadej, to ani není výzva.