Obhajoba, nebo chybějící triumf? Vuelta vyhlíží Pogačara, Giro zůstává tajemné

Pouze Tour de France má Slovincovu účast jistou. Naposled získal své třetí celkové vítězství dominantním způsobem a jistě je celý nedočkavý dokázat, že jeho šest etapových triumfů nebylo způsobeno jen oslabením úhlavního rivala Jonase Vingegaarda.

Pokud Pogačara nepotkají zdravotní potíže, což si nikdo nepřeje, o jeho účasti na žlutém závodě se už posledních pět let nedebatuje.

Zato zbylé dvě Grand Tour se pravidelně o jeho pozornost přetahují. Zatím jel pouze jedinkrát dva třítýdenní závody v sezoně – loni, a vznikl z toho impozantní double, který na konci září ještě korunoval dresem mistra světa.

A právě obhajoba světového zlata může hrát v jeho rozhodování zásadní roli.

Organizátoři Vuelty doufají, že tentokrát je už účast hvězdného Slovince nemine. Vždyť naposled se na španělských silnicích představil v roce 2019, tehdy ještě jako neznámý, nadějný mladík. Španělé doufají, že deset horských dojezdů, dlouhá individuální časovka a bájné Angliru konečně přivedou Pogačara zpět.

Jenže náročné menu v kombinaci s termínem konání zároveň Vueltě v tomto ohledu škodí.

Poslední etapa je naplánovaná na 14. září a závod mužů na světovém šampionátu ve Rwandě se jede jen o dva týdny později, 28. září. A podle prvních informací má být letošní duhový závod ještě náročnější než ten minulý v Curychu.

Jistě, Remco Evenepoel exceloval v olympijském silničním závodě také pouhých čtrnáct dnů od skončení Tour, a mezitím ještě stihl získat zlato v časovce, konkurence v Paříži se ale při vší úctě nemohla rovnat té, která se nejspíš sejde ve rwandské metropoli Kigali.

„S Tadejem si o tom promluvíme a rozhodneme se. Dřív nebo později Vueltu pojede, protože mu zatím mezi palmares chybí,“ tvrdil ředitel UAE Joxean Fernández Matxin.

„Jsme si jistí, že dorazí,“ nešetřil optimismem ředitel závodu Javier Guillén.

Trasa 80. ročníku španělské Vuelty.

Může si dělat, co chce

Vuelta letos slaví devadesát let od vzniku a osmdesátý ročník. Navíc bude speciální i trasou – odstartuje v Itálii a pokračuje do Francie a Andorry, než konečně dorazí do Španělska. Tolik zemí nenavštívila od roku 2009, kdy startovala v Nizozemku.

Přesto, nebylo by pro Pogačara rozumnější počkat se ziskem červeného trikotu na rok, kdy mu trasa mistrovství světa nebude svědčit tak jako ta letošní?

„Vůbec nepředpokládám, že by Vuelta nějak Tadejovi vzhledem ke světovému šampionátu uškodila,“ má ovšem jasno Pedro Delgado, šampion Tour 1988 a dvojnásobný vítěz Vuelty.

„On určitě nebude čekat na poslední týden, aby závod rozhodl. Zaútočí při první možné příležitosti v prvním týdnu a v závěru Vuelty už bude jen šetřit síly, zatímco jeho protivníci se budou snažit mazat svou ztrátu.“

Podle Delgadova rozhovoru pro CyclingNews by neměla být pro Pogačara komplikací ani únava po třítýdenním závodě, ani vysoká nadmořská výška v Kigali. „V jeho věku nepotřebujete ještě na regeneraci měsíc. Zároveň dnešní závodníci tráví ve výšce tolik času, že pro ně adaptace není problém.“

Scénář, ve kterém Slovinec dá na Delgadova slova a riskantní kombinaci přece jen zkusí, by ocenil jeho krajan a soupeř Primož Roglič. Čtyřnásobný vítěz Vuelty už nyní oznámil, že místo zisku pátého červeného trikotu dá v této sezoně přednost souboji o druhý růžový z Gira. A Pogačarova účast by mu nepříjemně zkomplikovala plány.

ZÍSKÁ JI PODRUHÉ? Primož Roglič ovládl Giro 2023, to loňské vzhledem k Pogačarově účasti raději vynechal. Střetnou se Slovinci v boji o nekonečnou trofej letos?

Jasno o tom, komu všemu pokazí Pogačar náladu, by mělo být po prezentaci Gira příští pondělí.

Jeho trasa sice stále zůstává v mlze, na veřejnost ale několik informací uniklo. Italský server CicloWeb přišel s odhalením, že by měla být v itineráři opět Monte Grappa, naopak slavné dolomitské vrcholy by měly absentovat. Velkým lákadlem pro fanoušky má být závěr prvního týdne s etapou ve stylu šotolinové klasiky Strade Bianche, dokonce s identickým cílovým stoupáním v Sieně.

Což zní jako jasná pobídka Pogačarovi. Slovinec loni na Monte Grappa dominoval a Strade Bianche miluje. Ovšem i kdyby v příštích dnech oznámil účast na růžovém závodě, organizátoři Vuelty ještě nemusí smutnit. Protože jak připomíná Delgado: „Pogačar má takovou fyzickou převahu, že si může dělat, cokoliv se mu zlíbí.“

Zkusit ovládnout všechny tři Grand Tour sezony a k tomu ještě obhájit duhový dres? Kdo jiný než on by se o to měl pokusit?