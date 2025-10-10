„S Klanca v klanc!“ lákají organizátoři.
Na vysvětlení: Klanec s velkým K je domovská vesnice slovinského šampiona, klanec začínající malým písmenem znamená ve slovinštině kopec.
V tomto případě se jedná o Krvavec – pro lyžaře krásné středisko s pestrou paletou sjezdovek, pro Pogačara místo premiérového cyklistického úspěchu. Právě na hoře v Kamnicko-Savinjských Alpách slavil v roce 2009 první triumf v chlapecké kategorii.
„Závěrečné stoupání jsem jel naplno. Nikdy na to nezapomenu, protože si i dnes přesně vybavím, jak jsem slavil. Zahodil jsem svoje cyklistické brýle jako nějaký profesionál,“ vzpomínal.
Urška Žigartová a Tadej Pogačar zvou fanoušky:
Jak nelítostný bude k fanouškům v neděli?
Pravděpodobně ne tak, jako bývá k soupeřům v profi pelotonu. V propagačním videu také Pogačar vtipkoval: „Jak mě porazit? Zkrátka koukejte na závody a hledejte moje slabiny!“
Akce S Klanca v klanc totiž není jen o soutěžení. Hlavní lákadlo pochopitelně představuje unikátní zážitek.
|
Pod návrším od Plečnika vyrostl cyklistický mág. Tady je Pogačarovo
I proto nejdříve registrovaní účastníci vyrazí projížďkovým tempem z hipodromu v Komendě, kde Pogačar navštěvoval základní školu a také hrával fotbal, k úpatí Krvavce.
A tam začne výzva: Dorazit do cíle u lyžařského areálu před slovinským fenoménem, který se na stíhací jízdu vydá s několikaminutovým zpožděním.
Přesný časový odstup ale zatím zůstává utajený.
Tadej Pogačar přijíždí do školy na kole. Foto pochází z videa, kterým se v deváté třídě se spolužáky loučil se základní školou.
Nadšenci budou muset zdolat 1189 výškových metrů (proto také 1189 účastníků), průměrný sklon stoupání na závěrečných 14,95 kilometrech pak dosahuje 7,6 %.
Ti, kteří odolají, se pak mohou těšit na osobní gratulaci od světového i evropského šampiona v silničním závodě.
Následovat bude také dražba Pogačarova cyklistického vybavení, natáčení podcastu či koncert ve Slovinsku populární rockové kapely Siddharta.