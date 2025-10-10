Dokážete ujet Tadejovi? Pogačar vyzve nadšence na kopci, kde poprvé slavil

Sobotním worldtourovým závodem Kolem Lombardie uzavře Tadej Pogačar veleúspěšný ročník 2025. Definitivní soutěžní tečku za sezonou udělá ale až o den později. Doma ve Slovinsku totiž nachystal netradiční výzvu pro 1189 odvážlivců, kteří se v neděli poženou za jediným cílem: Dorazit na vrch Krvavec před čtyřnásobným vítězem cyklistické Tour de France.
Tadej Pogačar v Komendě. Fanoušky bavil také při sedmém ročníku akce nazývané...

Tadej Pogačar v Komendě. Fanoušky bavil také při sedmém ročníku akce nazývané Pokal Tadeja Pogačara. | foto: Alen Milavec/ KD Rog

„S Klanca v klanc!“ lákají organizátoři.

Na vysvětlení: Klanec s velkým K je domovská vesnice slovinského šampiona, klanec začínající malým písmenem znamená ve slovinštině kopec.

V tomto případě se jedná o Krvavec – pro lyžaře krásné středisko s pestrou paletou sjezdovek, pro Pogačara místo premiérového cyklistického úspěchu. Právě na hoře v Kamnicko-Savinjských Alpách slavil v roce 2009 první triumf v chlapecké kategorii.

„Závěrečné stoupání jsem jel naplno. Nikdy na to nezapomenu, protože si i dnes přesně vybavím, jak jsem slavil. Zahodil jsem svoje cyklistické brýle jako nějaký profesionál,“ vzpomínal.

Urška Žigartová a Tadej Pogačar zvou fanoušky:

Jak nelítostný bude k fanouškům v neděli?

Pravděpodobně ne tak, jako bývá k soupeřům v profi pelotonu. V propagačním videu také Pogačar vtipkoval: „Jak mě porazit? Zkrátka koukejte na závody a hledejte moje slabiny!“

Akce S Klanca v klanc totiž není jen o soutěžení. Hlavní lákadlo pochopitelně představuje unikátní zážitek.

Pod návrším od Plečnika vyrostl cyklistický mág. Tady je Pogačarovo

I proto nejdříve registrovaní účastníci vyrazí projížďkovým tempem z hipodromu v Komendě, kde Pogačar navštěvoval základní školu a také hrával fotbal, k úpatí Krvavce.

A tam začne výzva: Dorazit do cíle u lyžařského areálu před slovinským fenoménem, který se na stíhací jízdu vydá s několikaminutovým zpožděním.

Přesný časový odstup ale zatím zůstává utajený.

Tadej Pogačar přijíždí do školy na kole. Foto pochází z videa, kterým se v deváté třídě se spolužáky loučil se základní školou.

Tadej Pogačar v Komendě. Fanoušky bavil také při sedmém ročníku akce nazývané Pokal Tadeja Pogačara.

Nadšenci budou muset zdolat 1189 výškových metrů (proto také 1189 účastníků), průměrný sklon stoupání na závěrečných 14,95 kilometrech pak dosahuje 7,6 %.

Ti, kteří odolají, se pak mohou těšit na osobní gratulaci od světového i evropského šampiona v silničním závodě.

Následovat bude také dražba Pogačarova cyklistického vybavení, natáčení podcastu či koncert ve Slovinsku populární rockové kapely Siddharta.

