Pogačar „mění“ dres. Forma? Fakt špatná, říká. Vrátí se do závodů v Austrálii?

O právo nosit duhový trikot přišel po letošním šampionátu v Montrealu. Když se tedy v minulém týdnu vrátil do tréninku, vzal si pro změnu dres evropského šampiona, který loni vybojoval. Také jeho majitel se nicméně po nedělním závodě v Lublani změnil a výsada oblékat jej připadla Remkovi Evenepoelovi.
Pogačar byl v Lublani u trati a v doprovodném automobilu coby host, společně se snoubenkou Urškou Žigartovou, které rekonvalescence po zlomenině čelisti rovněž znemožnila start.
„Když Urška sledovala ženský závod, říkala: Sakra, měla jsem tam být,“ vykládal. „Cítí se už zase skvěle. V takovém stavu je obtížné dívat se na závod a vědět, že jste měli být jeho součástí.“
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A jak se cítí on sám?
„Mám fakt špatnou formu,“ zasmál se. „S takovou bych Evropu opravdu jet nechtěl.“
Na Instagramu zveřejnil i fotografie a videa z tréninků s Žigartovou (a s Irem Dunburem) v Monaku, na nichž žertem ukazovali své na jizvy po operacích.
Přesto se ještě nedlouho před evropským mistrovstvím spekulovalo, že by se na start v Lublani přece jen mohl postavit, jelikož zotavování po zlomenině obratle a klíční kosti probíhalo bez komplikací.
Tento úmysl mu podle informací deníku El País rozmluvilo vedení týmu UAE Emirates, včetně trenéra Javiera Soly, jenž Slovince podle zdrojů španělských novinářů přesvědčoval: „Buď trpělivý, na letošní závodění zapomeň a soustřeď se na příští sezonu. Zkrácení procesu rekonvalescence a urychlení návratu je vždy nebezpečné.“
Pogačar také zavolal doktoru Xavieru Mirovi, který jej po pádu na Vueltě v Barceloně operoval, aby ho požádal o oficiální schválení návratu do tréninkového procesu – a poděkoval za skvěle odvedenou práci.
"I'm doing very well, thanks. I'm getting better each day after the crash. I'm back riding my bike, and I'm enjoying the nice autumn days here in Slovenia. Yes, of course. In the World Championships final, I was definitely rooting for a few people, and one of them was Brandon, for sure, so it was such a hectic race, and in the end Brandon crossed the line, and I could not believe he did it. I was so, so happy for him. Then we spoke the next day, and it was a really special moment. I hope I will be there racing in 2032. It's my dream to still be good then. But I'm not getting younger, so for sure there are going to be many, many competitors for these World Championships, maybe that I don't even know yet, and every year is going to be harder. I look forward to being there in 2031 at this Super World Championship and to being able to compete in the beautiful Trentino. I'll give my best if I have the chance. We go out on the bike almost every day together; obviously we have different training plans. But for example, the last few days, Urška's definitely been beating my ass on the climbs and the downhills as well, so I'm following her lead now, and we have a good time on the bike together." said Tadej Pogačar 🇸🇮 (@TeamEmiratesUAE)— categorycafe (@categorycafe) October 3, 2026
Jak naznačil v průběhu mistrovství Evropy slovinský reprezentační kouč Uroš Murn, naděje na start největší slovinské hvězdy skutečně existovala, i proto jej drželi na předběžné startovní listině.
„Měl velkou touhu nastoupit, ale bohužel nemůže,“ řekl Murn.
Klíčové byly údajně velké výhrady ze strany týmu UAE Emirates. „Ale rozhodující slovo měl nakonec Tadej.“
Coby divák potom Pogačar vzdal v Lublani hold i svému krajanovi Lukovi Mezgecovi, majiteli 19 profesionálních vítězství včetně sprinterské etapy Gira 2014, který se nyní v 38 letech loučil s kariérou.
„Kdysi, když mi bylo patnáct, jsem coby divák oslavoval v Terstu Lukovo největší vítězství kariéry na Giru,“ vzpomínal Pogačar. „Stal se mým idolem a později i mentorem v národním týmu. Hodně jsem se od něj naučil. Má za sebou opravdu úžasnou kariéru a bylo pro mě ctí být s ním při jeho posledním závodě.“
De correr junto a Roglic y Pogacar a dirigir a Evenepoel: el nuevo rol de Luka Mezgec https://t.co/qGymxEx9g8 #Ciclismo #Cycling https://t.co/JgstIGsbh1— Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) October 2, 2026
V případě 28letého Pogačara, jenž v září prodloužil smlouvu u UAE až do roku 2032, by jeho kariéra hned tak končit neměla.
Aktuální otázka ovšem zní: kde se po vynucené přestávce objeví v závodě poprvé?
Indicie naznačují, že by to mohlo být už na lednovém závodě Tour Down Under v Austrálii. Tedy na etapovém podniku World Tour, kde Pogačar v roce 2019 debutoval v dresu UAE (a obsadil 13. místo).
Takovou možnost naznačili i trenér Sola a dříve také Pogačarův agent Alex Carera.
Definitivní potvrzení kalendáře prvního cyklisty světového žebříčku na rok 2027 má však tým UAE oznámit až po prosincovém tréninkovém kempu.
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Pogačar zase šlape. V rytmu Eminema na trenažeru. A s polámanou Urškou po boku
Ještě předtím vyvrcholí sezona 2026 poslední velkou klasikou, pátým monumentem roku Kolem Lombardie. Tady Pogačar od roku 2021 pět let v kuse dominoval.
Tradiční kopcovitá „Klasika padajícího listí“ pozná s vysokou pravděpodobností zcela nového šampiona. Z těch bývalých totiž s výjimkou Pogačara závodí už pouze 39letý Bauke Mollema z týmu Lidl-Trek, vítěz ročníku 2019, který v sobotu na trati mezi Bergamem a Comem absolvuje poslední start kariéry.
Ze zástupu favoritů se po nedělním triumfu na mistrovství Evropy nejvíce hovoří o Remkovi Evenepoelovi, pokoušejícím se o první vítězství na monumentu od závodu Lutych-Bastogne-Lutych 2023. Jeho tým Red Bull je doslova přeplněný hvězdami, ve startovní listině jsou i Lipowitz, Hindley, Roglič a Pellizzari.
Vítězství v Lombardii by i při Pogačarově absenci chtěli udržet ve stáji UAE, kterou povede Isaac del Toro a v sestavě bude také senzační mistr světa Brandon McNulty.
🇮🇹 IL LOMBARDIA 239.0 km | Sat, 10/10 _________________ 🍂 #ILombardia https://t.co/tnt9Vbv5ma— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) September 24, 2026
Celkově můžeme říci, že je Lombardie skvěle obsazená, o čemž svědčí pohled do startovní listiny, z níž můžeme namátkou vybrat jména Seixas, Pidcock, Carapaz, Ciccone, Ayuso, Piganzoli, Jorgenson, Widar, Healey, Mas, Matthews, Johannessen, Scaroni nebo Onley.
Kdo tedy bude dalším cyklistou, který dosáhne na významný titul v tomto krátkém a pro mnohé nepřirozeném období profipelotonu bez Tadeje Pogačara?