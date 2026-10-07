Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pogačar „mění“ dres. Forma? Fakt špatná, říká. Vrátí se do závodů v Austrálii?

Tomáš Macek
  17:25
Tadej Pogačar během tréninku ve Slovinsku.

Tadej Pogačar během tréninku ve Slovinsku. | foto: CTK / Belga Press / DAVID PINTENS ČTK

Tadej Pogačar zdraví slovinské fanoušky na mistrovství Evropy v Lublani.
Pogačarovi býčci z Vuelty za oknem autobusu stáje UAE
Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.
Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.
52 fotografií
Tento týden vyjel Tadej Pogačar poprvé po více než dvou letech na trénink opět v klasickém dresu stáje UAE Emirates. Naposledy se tak stalo v září 2024 před světovým šampionátem v Curychu. Pak začala jeho tříletá vláda na mistrovství světa, během níž se na trénincích objevoval v duhových dresech – pokud tedy neoblékal svůj speciální trikot s nápisem „Prosím, nerušit“.

O právo nosit duhový trikot přišel po letošním šampionátu v Montrealu. Když se tedy v minulém týdnu vrátil do tréninku, vzal si pro změnu dres evropského šampiona, který loni vybojoval. Také jeho majitel se nicméně po nedělním závodě v Lublani změnil a výsada oblékat jej připadla Remkovi Evenepoelovi.

Pogačar byl v Lublani u trati a v doprovodném automobilu coby host, společně se snoubenkou Urškou Žigartovou, které rekonvalescence po zlomenině čelisti rovněž znemožnila start.

„Když Urška sledovala ženský závod, říkala: Sakra, měla jsem tam být,“ vykládal. „Cítí se už zase skvěle. V takovém stavu je obtížné dívat se na závod a vědět, že jste měli být jeho součástí.“

Jak zbohatl Pogačar. Čím Red Bull zastínil ostatní. Který tým si nevydělal na benzín

A jak se cítí on sám?

„Mám fakt špatnou formu,“ zasmál se. „S takovou bych Evropu opravdu jet nechtěl.“

Na Instagramu zveřejnil i fotografie a videa z tréninků s Žigartovou (a s Irem Dunburem) v Monaku, na nichž žertem ukazovali své na jizvy po operacích.

Přesto se ještě nedlouho před evropským mistrovstvím spekulovalo, že by se na start v Lublani přece jen mohl postavit, jelikož zotavování po zlomenině obratle a klíční kosti probíhalo bez komplikací.

Tento úmysl mu podle informací deníku El País rozmluvilo vedení týmu UAE Emirates, včetně trenéra Javiera Soly, jenž Slovince podle zdrojů španělských novinářů přesvědčoval: „Buď trpělivý, na letošní závodění zapomeň a soustřeď se na příští sezonu. Zkrácení procesu rekonvalescence a urychlení návratu je vždy nebezpečné.“

Pogačar také zavolal doktoru Xavieru Mirovi, který jej po pádu na Vueltě v Barceloně operoval, aby ho požádal o oficiální schválení návratu do tréninkového procesu – a poděkoval za skvěle odvedenou práci.

Jak naznačil v průběhu mistrovství Evropy slovinský reprezentační kouč Uroš Murn, naděje na start největší slovinské hvězdy skutečně existovala, i proto jej drželi na předběžné startovní listině.

„Měl velkou touhu nastoupit, ale bohužel nemůže,“ řekl Murn.

Klíčové byly údajně velké výhrady ze strany týmu UAE Emirates. „Ale rozhodující slovo měl nakonec Tadej.“

Tadej Pogačar zdraví slovinské fanoušky na mistrovství Evropy v Lublani.

Coby divák potom Pogačar vzdal v Lublani hold i svému krajanovi Lukovi Mezgecovi, majiteli 19 profesionálních vítězství včetně sprinterské etapy Gira 2014, který se nyní v 38 letech loučil s kariérou.

„Kdysi, když mi bylo patnáct, jsem coby divák oslavoval v Terstu Lukovo největší vítězství kariéry na Giru,“ vzpomínal Pogačar. „Stal se mým idolem a později i mentorem v národním týmu. Hodně jsem se od něj naučil. Má za sebou opravdu úžasnou kariéru a bylo pro mě ctí být s ním při jeho posledním závodě.“

V případě 28letého Pogačara, jenž v září prodloužil smlouvu u UAE až do roku 2032, by jeho kariéra hned tak končit neměla.

Aktuální otázka ovšem zní: kde se po vynucené přestávce objeví v závodě poprvé?

Indicie naznačují, že by to mohlo být už na lednovém závodě Tour Down Under v Austrálii. Tedy na etapovém podniku World Tour, kde Pogačar v roce 2019 debutoval v dresu UAE (a obsadil 13. místo).

Takovou možnost naznačili i trenér Sola a dříve také Pogačarův agent Alex Carera.

Definitivní potvrzení kalendáře prvního cyklisty světového žebříčku na rok 2027 má však tým UAE oznámit až po prosincovém tréninkovém kempu.

Pogačar zase šlape. V rytmu Eminema na trenažeru. A s polámanou Urškou po boku

Ještě předtím vyvrcholí sezona 2026 poslední velkou klasikou, pátým monumentem roku Kolem Lombardie. Tady Pogačar od roku 2021 pět let v kuse dominoval.

Tradiční kopcovitá „Klasika padajícího listí“ pozná s vysokou pravděpodobností zcela nového šampiona. Z těch bývalých totiž s výjimkou Pogačara závodí už pouze 39letý Bauke Mollema z týmu Lidl-Trek, vítěz ročníku 2019, který v sobotu na trati mezi Bergamem a Comem absolvuje poslední start kariéry.

Ze zástupu favoritů se po nedělním triumfu na mistrovství Evropy nejvíce hovoří o Remkovi Evenepoelovi, pokoušejícím se o první vítězství na monumentu od závodu Lutych-Bastogne-Lutych 2023. Jeho tým Red Bull je doslova přeplněný hvězdami, ve startovní listině jsou i Lipowitz, Hindley, Roglič a Pellizzari.

Vítězství v Lombardii by i při Pogačarově absenci chtěli udržet ve stáji UAE, kterou povede Isaac del Toro a v sestavě bude také senzační mistr světa Brandon McNulty.

Celkově můžeme říci, že je Lombardie skvěle obsazená, o čemž svědčí pohled do startovní listiny, z níž můžeme namátkou vybrat jména Seixas, Pidcock, Carapaz, Ciccone, Ayuso, Piganzoli, Jorgenson, Widar, Healey, Mas, Matthews, Johannessen, Scaroni nebo Onley.

Kdo tedy bude dalším cyklistou, který dosáhne na významný titul v tomto krátkém a pro mnohé nepřirozeném období profipelotonu bez Tadeje Pogačara?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.04
  • 12.00
  • 30.00
Tappara vs. StorhamarHokej - 5. kolo - 7. 10. 2026:Tappara vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.45
  • 4.60
  • 6.40
Třebíč vs. HavířovHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Třebíč vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.00
Zlín vs. KolínHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 3.50
  • 3.00
Pardubice B vs. LitoměřiceHokej - 10. kolo - 7. 10. 2026:Pardubice B vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.30
  • 3.50
  • 2.80
Dunajská Streda vs. SlaviaHázená - 6. kolo - 7. 10. 2026:Dunajská Streda vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 10. 18:00
  • 1.11
  • 13.60
  • 7.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Vicemistryně Evropy v plavání se stala italskou miss. Se sportem končit nehodlá

Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026

Itálie má novou královnu krásy. Stala se jí osmnáctiletá Sarah Maria Rizeaová, která ve finále reprezentovala region Ligurie. Porotu a diváky však nezaujala jen vzhledem. Mladá blondýnka je...

Pogačar „mění“ dres. Forma? Fakt špatná, říká. Vrátí se do závodů v Austrálii?

Tadej Pogačar během tréninku ve Slovinsku.

Tento týden vyjel Tadej Pogačar poprvé po více než dvou letech na trénink opět v klasickém dresu stáje UAE Emirates. Naposledy se tak stalo v září 2024 před světovým šampionátem v Curychu. Pak začala...

7. října 2026  17:25

Světový bronz pro judistku Zachovou. V Baku získala medaili v prodloužení

Judistka Renata Zachová (v bílém) během olympijského zápolení.

Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilogramů. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Annu...

7. října 2026  16:38,  aktualizováno  17:18

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

7. října 2026  17:04

MotoGP - VC Indonésie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač jede Velkou cenu Rakouska.

Sezona MS silničních motocyklů pokračuje další zastávkou, tentokrát se jede v Velká cena Indonésie. V akci uvidíme i Filipa Salače, sledujte přímý přenos.

7. října 2026  16:52

Nejslabší výkon srazu, hodnotí čtenáři porážku v Anglii. Kritizují Coufala i Lingra

Zleva Jude Bellingham v souboji o balon s českým kapitánem Vladimírem Coufalem...

Známku začínající dvojkou, tedy ještě celkem chvalitebný výkon, si vysloužili jen brankář Lukáš Horníček a útočník Adam Hložek. Zbytek? Podprůměr. Nejhorší hodnocení si naopak odnesl obránce Vladimír...

7. října 2026  16:41

Dojemné vzkazy loučícímu se Messimu. Co napsali Neymar, Ronaldinho a další?

Lionel Messi se loučí s Argentinou.

Lionel Messi odehrál svůj poslední zápas za argentinskou reprezentaci a po více než dvaceti letech se rozloučil s dresem, ve kterém prožil ty největší momenty kariéry. V posledním utkání proti Beninu...

7. října 2026  16:39

Jak se Češi zachrání mezi elitou v Lize národů? Ovlivní to i boj o MS 2030

Český tým před utkáním Ligy národů proti Anglii v Londýně.

Když v polovině listopadu v Osijeku ve svém posledním utkání Ligy národů čeští fotbalisté zvítězí nad Chorvaty, je velký předpoklad, že se vyhnou přímému sestupu do nižší úrovně. A tím si zároveň...

7. října 2026  16:30

Bučení i potlesk. Bývalý kapitán Larkin se vrátil do Detroitu, v zápase se i popral

Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti...

Po bouřlivém létě, kdy požádal o výměnu, k níž však nakonec nedošlo, se vrátil do sestavy Detroitu. Pro hokejistu Dylana Larkina byl zápas v NHL proti Ottawě (5:3) jako na horské dráze. Bývalý...

7. října 2026  16:20

Ať trenér mluví španělsky! Experti hodnotí reprezentaci, co říká Čech na brankáře?

Český trenér Santi Denia udílí pokyny svým hráčům v zápase s Anglií.

První zahraniční trenér v historii domácí fotbalové reprezentace má za sebou premiérový sraz. Čím Santi Denia zaujal? Portál iDNES.cz oslovil čtyři osobnosti napříč hnutím. Řeší čtyři porážky proti...

7. října 2026  15:35

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

7. října 2026  15:17

Muchová - Bartůňková v TV: Kde sledovat čtvrtfinále v Pekingu, sázkové kurzy

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Čínský Peking se v rámci prestižního turnaje WTA dočká atraktivního českého derby. V boji o postup do semifinále se proti sobě postaví zkušená Karolína Muchová a dravé mládí v podobě Nikoly...

7. října 2026  14:59

Manuel hodnotí životní sezonu: Stále vidím rezervy. Těším se, že si osvěžím češtinu

Lurdes Gloria Manuel na tiskové konferenci hodnotí atletickou sezonu 2026.

Titul halové mistryně světa, vylepšení osobního rekordu na 49,37, pódiová umístění na mítincích Diamantové ligy. Ale také zklamání ze čtvrtého místa na evropském šampionátu. Čtvrtkařka Lurdes Gloria...

7. října 2026  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.