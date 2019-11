Van der Poel a spol. Hvězdy ozdobí cyklokrosový svátek v Táboře

Podvacáté v historii se na táborské trati pojedou závody Světového poháru. Sobotní klání má celou řadu lákadel. Nad všemi ční účast Mathieua van der Poela, který je považován za nejvšestrannějšího cyklistu současnosti. Ve sbírce má dva tituly mistra světa v cyklokrosu v letech 2015 a 2019. Ten první získal právě na trati v Táboře.

Daří se mu i v silniční cyklistice. Jen v aktuální sezoně ovládl klasiky Amstel Gold Race nebo Brabantský šíp. Stihl si odskočit i na horská kola. Letos vyhrál závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě, ve Val di Sole a v Lenzerheide.

„Považuji ho za nejlepšího a nejtalentovanějšího cyklistu na světě. Je to asi naposledy, kdy se u nás představí,“ říká na adresu van der Poela ředitel závodu Petr Balogh.

Největší favorit hlavního závodu mužů je jasný. Sobotní Světový pohár v Táboře však nebude zdaleka jenom o něm. Čeští fanoušci se těší na jednačtyřicetiletou Kateřinu Nash, Jihočešku, která trvale žije ve Spojených státech. „Katka drží bílý dres vedoucí ženy průběžného pořadí Světového poháru. Věříme, že to tak zůstane i po domácích závodech,“ doplňuje Balogh.

Kromě nejlepší české závodnice se na jihu Čech představí i další reprezentanti. „Mezi muži budeme mít čtyři závodníky, v ostatních kategoriích pak využijeme maximální možné zastoupení. Závod žen pojede deset reprezentantek, z toho dvě juniorky. V juniorech a kategorii U23 postavíme dva týmy po šesti závodnících,“ představuje nominaci reprezentační kouč Petr Dlask.

Boroš chce být do desítky

Fanoušci se mohou těšit i na domácího závodníka Michaela Boroše. Zástupce ČEZ Cyklo Teamu Tábor věří, že dojede v elitní desítce. „Je to pro mě jeden z vrcholů sezony. Těším se,“ potvrzuje 27letý cyklokrosař. Kromě Boroše se v kategorii Elite představí Jan Nesvadba, Tomáš Paprstka a Daniel Mayer. Mezi ženami nastoupí v českých barvách kromě Nash ještě Pavla Havlíková, Nikola Bajgerová, Tereza Švihálková, Jana Czeczinkarová, Elizabeth Ungermanová, Tereza Vaníčková, Kamila Janů a juniorky Karolína Bedrníková a Aneta Novotná.

Sobotnímu jubilejnímu dvacátému ročníku přidá na atraktivitě počasí. Po chladných dnech v průběhu týdne předpověď počítá na víkend s oteplením až k deseti stupňům. Trať zřejmě výrazně změkne. Komu se bude dařit na blátě? „Přál bych si klidně pořádné bahno, jako bylo v Táboře tenkrát na mistrovství světa. Ale to už se asi nestane, většinou bývá sucho a uklouzáno,“ přemítá Boroš o podmínkách pro sobotní závody. „Počasí dokáže udělat závody každý rok jiné. Osobně mám rád extrémy, nic mezi tím. Takže buď úplné sucho, nebo spoustu bláta,“ přeje si Jan Nesvatba.

Na sobotní podnik se chystá i další česká naděje Pavla Havlíková. „Těším se na české fanoušky, v Táboře jich vždy bývá hodně. Jinak mi ale trať v Táboře příliš nesedí, i když už jsem zde zajela několik dobrých výsledků. Ale hlavně místní schody mi nevyhovují,“ hovoří šestatřicetiletá cyklokrosařka.

Program Světového poháru v areálu Komora v Táboře načnou v sobotu v 10 hodin junioři, v 11.30 vyrazí na trať muži do 23 let. Ve 13 hodin je naplánován závod žen. Hlavní tahák začne ve 14.30 hodin, kdy odstartuje mužská kategorie Elite. Vstupenky jsou v prodeji pouze v den závodu na místě. Základní vstupné činí 150 korun, osoby starší 65 let zaplatí 80 korun a děti do 15 let a ZTP mají vstup zdarma.