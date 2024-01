Tábor přivítá 31 českých cyklokrosařů, v nominaci je i loučící se Štybar

Nominace českých cyklokrosařů na MS v Táboře Muži elite: Michael Boroš, Jakub Říman, Zdeněk Štybar, Adam Ťoupalík, Šimon Vaníček. Muži do 23 let: Patrik Černý, Matyáš Fiala, Václav Ježek, Pavel Jindřich, Maximilian Kerl, Jan Zatloukal. Junioři: Kryštof Bažant, Tomáš Hájek, Matěj Havel, Jan Janout, Tomáš Kraus, Patrik Lienert. Ženy elite: Nikola Nosková, Tereza Tvarůžková, Tereza Vaníčková. Ženy do 23 let: Kateřina Hladíková, Barbora Jeřábková, Simona Spěšná, Kristýna Zemanová. Juniorky: Kateřina Douděrová, Amálie Gottwaldová, Daniela Hezinová, Anna Hrdinová, Anna Panušová, Veronika Sedláčková, Hanka Viková.