Cink, Terpstrová a další. Hvězdy horských kol míří do Stupna

Nizozemská cyklistka Anna Terpstrová, pátá žena z Tokia v cross country na horských kolech, bude o víkendu hlavní hvězdou akce Swietelsky Horská kola Stupno. A bude také obhajovat loňské prvenství.

„Je to skvělá zpráva. Anna původně psala, že to po olympiádě nedá, že bude odpočívat po náročném cestování a připravovat se na mistrovství světa. Místo toho na mail vyťukala: Ahoj Stupno, tak jsem viděla, jakou jste postavili lávku přes vodu. Vypadá to zase skvěle,“ líčil nadšeně Ondřej Paur z pořadatelského Author Teamu Stupno.

Hlavní mužskou personou na trati je tradičně Ondřej Cink. Rokycanský rodák vyrůstal v nedalekém Újezdě u Svatého Kříže a právě ve Stupně začínal skvělou kariéru.

Program ● Sobota 7. srpna

- odrážedla, kluci a holky 6 - 10 let, žáci a žákyně I a II 9.00 - 12.30

- masters 40 a 50 13.30

- ženy a kadetky 14.40

- muži, U23, kadeti 15.50

- Purkmistr beer ride 19.30 ● Neděle 8. srpna

- junioři 10.00

- odrážedla (odveta) 11.03

- ELITE ženy a U23 13.00

- juniorky 13.01

- ELITE muži a U23 14.30

Domácí závod mnohokrát vyhrál, inicioval zde také řadu charitativních projektů. Teď dorazí zlepšit si náladu po obrovské smůle na olympijské trati. Třicetiletý biker sahal po medaili, jenže v předposledním kole, kdy se chystal k útoku na bronzovou pozici, ho z boje vyřadil prasklý ráfek a defekt zadního kola.

„Ondra je jasně největším lákadlem. Je tady doma, k trati dorazí nespočet jeho fanoušků, kteří ho chtějí vidět po olympiádě. Během neděle je plánovaná autogramiáda, na kterou se každoročně stojí až kilometrová fronta,“ hlásil Paur.

Startovní listina už je plná zajímavých jmen. Účast potvrdili Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnitzl, Lukáš Kobes, Marek Rauchfuss, Jan Vastl, Jan Rajchart či cyklokrosař Michael Boroš, mezi ženami se po boku Terpstry představí plzeňský talent Adéla Holubová, čerstvá vítězka závodu Českého poháru v Hlinsku Jana Czeczinkarová a další.

Závod mužů a žen Elite se posunul o úroveň výš, premiérově se totiž jede pod patronací Mezinárodní cyklistické unie UCI, kam Stupno vstupuje jako nováček kategorie C3. Akce s bohatým doprovodným programem je zároveň součástí Poháru Plzeňského kraje XCO.