Návrat krále. Po letech Tábor láká i na Štybara: Rozblikala se mi očíčka

Po jedenácti letech se tak vrátí do míst, které mu přinesly tolik zážitků. Na trať, kde v roce 2010 oslavil titul mistra světa.

„Poslední závod v Táboře si moc nepamatuju,“ zamyslel se šestatřicetiletý Štybar. „Ale že se tam vracím po tak dlouhé době, mi určitě dodá motivaci, a na místě se mi vzpomínky vybaví.“

Že se po takové odmlce představí v tradiční cyklokrosové baště, je trochu shoda okolností.

V letošní silniční cyklistické sezoně se trápil. Když se zdálo, že se dostává do formy, objevily se zdravotní problémy. A tak pořád dokola.

„Kvůli tomu jsem nabral velké závodní manko a chtěl jsem si sezonu prodloužit,“ povídal. „Když jsem se zadíval do kalendáře a vykouknul na mě Tábor, hned se mi rozblikala očíčka. Říkal jsem si, že bych hrozně rád přijel.“

Což mu vyšlo.

Zdeněk Štybar na trati domácího šampionátu před Michalem Borošem

Nahrála mu k tomu i změna termínu. Dříve se v Táboře jezdilo v listopadu, kdy už měl naplánované posezonní volno. Letos ale pořadatelé zastávku Světového poháru přesunuli na říjen, tedy do doby, kdy chce ještě jezdit.

Pochopitelně nebude mít takové ambice jako dříve. Dnes se Štybar naplno věnuje silničářské kariéře. Cyklokros má spíš jako doplněk, byť se v něm loni zúčastnil mistrovství světa v Ostende a byl osmnáctý.

„Velký výsledek nečekám. Může se stát samozřejmě zázrak, ale moc tomu nevěřím,“ říká smířeně někdejší trojnásobný světový šampion.

Letos už má za sebou dva starty. V polovině října byl ve slovenských Dohňanech druhý a první (i když tam taková konkurence nebyla). Do Tábora stihne ještě ve čtvrtek odjet belgický Kermiscross.

„Na Slovensku jsem cítil, že jsem z toho docela vypadl. Měl jsem problém s technikou, tempem. Na druhou stranu se to ale postupně lepšilo. V pátek jsem jednu zatáčku vůbec netrefoval, v sobotu to bylo lepší a v neděli ještě lepší. Tak doufám, že se to v Táboře bude ještě stupňovat. Trať mi sedí, mám ji rád,“ líčí.

Jeho role nebude jen závodnická.

Účastí chce podle svých slov podpořit organizátory, kteří to v dnešní době nemají jednoduché. Zároveň chce více poznat své případné nástupce a předat jim cenné rady.

„Máme s ním domluvenou na večer takovou diskuzi,“ povídá Petr Klouček, reprezentační šéftrenér. „Řekne jim něco o sobě: jak začínal, jak probíhala jeho kariéra. Ani on nebyl ze začátku taková hvězda, ale vypracoval se. A právě to, co pro to udělal a co by měli dělat oni, se bude snažit předat.“

Což si pochvaluje i Štybar. „Budu rád, když jim budu moct pomoct, když za mnou přijdou a budou se ptát. Podobnou cestou jsem si taky prošel. Člověk musí hodně obětovat.“

Po Táboře si dá český závodník od cyklokrosu pauzu. Ale jen dočasnou.

Podle Kloučka by se do něj měl v prosinci pustit znovu v rámci vánočního cyklokrosového turné a na konci ledna by mohl zamířit na mistrovství světa v Hoogerheide.

„Hoogerheide má dvacet kilometrů od baráku, navíc má na něj dobré vzpomínky,“ připomíná šéftrenér titul z roku 2014. „Takže s ním předběžně počítáme.“

Nadějní mladíci

Jak samotný Štybar říká, letošní Tábor ale nebude jen o něm. Fanoušky nabádá, ať podpoří i další reprezentanty. Ať si užijí i jiná lákadla.

A že jich není málo.

Do města husitů se sjede cyklokrosová elita už poosmnácté.

Celkem dorazí závodníci z devatenácti zemí.

Kromě fenomenální trojky Mathieu van der Poel, Wout van Aert a Tom Pidcock nechybí ostatní slavná jména či budoucí naděje.

Zároveň letošní ročník bude generálkou pro rok 2024, kdy trať bude hostit mistrovství světa.

Mimo Štybara se v mužském elitním závodě představí i Michael Boroš, desátý z poslední Světového poháru ve Fayetteville, a s velkými očekáváními budou trenéři sledovat klání mládežníků.

„Nejvíc asi spoléháme na Václava Ježka a Elišku Hanákovou v juniorských kategoriích. Dobře určitě pojede Kristýna Zemanová, která se letos pravidelně umisťuje na stupních vítězek třiadvacítek. Ta to ale tentokrát bude mít těžší, protože pojede s elitní kategorií,“ vyjmenovává Klouček.

A pokračuje: „Od Michaela Boroše čekáme, že se minimálně přiblíží desátému místu ze Světového poháru. A Zdeněk Štybar? Moc nevíme, co od něj čekat. Musíme vzít v potaz, že se nedávno připravoval na silniční mistrovství světa, potom přeskočil na gravel. To jsou všechno závody na pět šest hodin, tady se pojede hodinu v úplně jiné intenzitě. Ale je profesionál a jak říkal: na Slovensku se do toho malinko dostal a nechá tam všechno.“

Což slibuje i on.

„Samozřejmě pojedu hranu. Jel jsem takto už poslední dvě kola v Dohňanech. Připomenul jsem si, jak je to skvělý pocit. Moc jsem si to užíval a něco podobného chci zažít i v Táboře,“ ubezpečuje Štybar.

Diváci se tak mohou těšit na návrat někdejšího cyklokrosového krále.