Novoměstský pořadatel: Závod bez diváků? Tu variantu si stále nepřipouštím

„Zatím jsme od UCI nedostali žádnou informaci, že bychom nebyli,“ říká šéf organizačního výboru novoměstských závodů Petr Vaněk. „A jelikož týden po nás se má jet mistrovství světa (5.–11. října v rakouském Leondgangu – pozn. red.), nějaké závody se předtím asi odehrát musí,“ tuší zkušený pořadatel.



Jak celou situaci vnímáte?

Jsem momentálně čtyři pět dní na dovolené v Chorvatsku, takže jsem trošku vytržený z kontextu a snažím se to úplně nevnímat. Ale samozřejmě se ke mně informace dostávají. Situace je naprosto netypická, zmatená a zmatečná. Mění se každým dnem a my nevíme, co se stane u nás. Nevíme, co na to řekne Mezinárodní cyklistická federace. Zatím je vše čerstvé a bude to určitě předmětem nějakých řešení.

Zjišťujete, proč ostatní pořadatelé závody SP ruší?

Třeba Švýcarsko to zrušilo proto, že mají nastavené podmínky pouze do konce srpna. A nevědí, co bude dál. Jestli vůbec a případně jaká budou následná opatření, zda budou mít tři sta lidí v sektoru, jak je mají budovat. Nebyli schopni od nikoho z politické garnitury, lokální nebo národní, dostat nějakou relevantní informaci. Proto nemohli připravovat závody, které měly být první týden v září. Naopak u Francie moc nechápu, proč to zrušili, když se pořád mluví o tom, že poslední týden v srpnu bude startovat Tour de France. Jestli na to třeba nemají prostředky, odešli od nich partneři nebo region, který je podporuje. Ale to jsou pouze moje domněnky.

Ale jasno zatím nemáte ani vy, nemýlím se?

Zatím jsme ve stejném stavu jako Švýcaři. Ale s tím, že u nás se pojede o měsíc později. Takže ještě stále věříme, že vše bude ready. Připravujeme závod pro diváky, chceme je na tribunách mít. Další varianta je, že se pojede bez fanoušků. Sportovci potřebují někde závodit, televizní přenos je taky nějaká forma propagace našeho sportu. Takže uvidíme.

Podmínky, které jsou nastaveny vládou nyní, vám nevyhovují?

Pokud bychom mohli mít na závodech maximálně tisíc lidí, tak bychom to museli udělat bez fanoušků. Nechci nikoho navádět, ale viděl jsem, že v Norsku udělali Světový pohár v běžeckém lyžování bez diváků. Na stadion lidi nepustili, ale kolem tratí bylo deset tisíc lidí v lese, kam jim nemůžete přístup zakázat. Určitě to není varianta, kterou by člověk chtěl. Ale tato možnost existuje. O to víc lidí bude sedět u televize. Sice to není ono ani pro pořadatele, ani pro jezdce, ale partnersky se závody zaplatí.

Počítáte tedy s možností prázdných tribun?

Já si pořád tuto variantu nepřipouštím. Vždyť závody, jejich atmosféru a celkový dojem dělají právě diváci. Pořád věřím tomu, že se tady pochopí, že tohle není cesta. Zrušit a zlikvidovat jisté komodity není řešení pro to, abychom nějakou novou formou chřipky prošli. Budeme se bránit, aby se někdo nenakazil. To znamená, že to budeme dělat donekonečna? Nebo než bude vakcína? Třeba deset let budeme čekat? Vždyť to mezi tím zlikviduje hromadu lidí a životních příběhů. Spousta lidí bude bez práce, stát to bude hrozné peníze. Já si nedovedu představit, že bychom měli takto pokračovat dál. Dokud bude pár nakažených lidí, budeme zakazovat hromadné akce?

Vysočina Arena už letos při jednom Světovém poháru nuceně bez fanoušků byla, při biatlonu. Tehdy to bylo z důvodů nižších ekonomických ztrát, než kdyby závod nebyl vůbec. Jak by případná divácká neúčast dopadla na vás?

My jsme se bavili o číslech a náklady, které jsou spojené s diváky. A nejsou zásadně nižší než příjmy od diváků. Kluci z biatlonu měli velký problém, že už měli tribuny postavené, vše bylo nachystané na to, že diváci přijedou. My, pokud bychom to realizovali bez lidí, bychom nestavěli velkoplošné obrazovky, velkoplošné stany, tribuny a přechody v lese. To jsou miliony korun, které ušetříte. A které si diváci zaplatí tím, že si koupí vstupenku. Takže to ve finále vyjde šul nul. Ekonomicky, pokud s námi zůstanou partneři, což institucionální partneři určitě ano, to zásadní průšvih nebude. Protože přenosy odtud vyráběné budou a přiznejme si, nejvíce lidí závody a partnery vidí na obrazovkách, ne na samotném místě. Pokud máte sledovanost milion diváků a na místě máte patnáct tisíc lidí, je to sakra jiné číslo. Takže pokud to víte dopředu, nejste postavení před hotovou věc tři nebo čtyři dny před závody, tak se to ekonomicky dá zvládnout.

Je nějaký termín, kdy vy osobně chcete mít jasno, zda se pojede s diváky nebo bez nich?

To nedokážu říct. Je to taky odvislé od televize a od toho, jak k tomu přistoupí UCI.