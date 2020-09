Světový pohár horských kol v Novém Městě bude pravděpodobně bez diváků

Závody se uskuteční od 29. září do 4. října. „Za stávající situace není Kraj Vysočina schopen zajistit specifická opatření ani pravidla zohledňující bezpečnost diváků,“ uvedl kraj v tiskové zprávě na webu.

„Jsme přesvědčeni na 99 procent, že to bude bez diváků,“ řekl poté Vaněk ČTK. Má za to, že nařízení vlády a nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly stejně povedou k tomu, že se tyto aktivity budou konat bez diváků. Na dalším postupu se organizátoři Světového poháru teprve budou domlouvat. „Samozřejmě nám to udělá velkou díru v rozpočtu, prodej vstupenek, nicméně musíme se s tím nějak popasovat,“ řekl.

Začátkem září organizátoři Světového poháru ještě předpokládali, že na závody budou mít přístup maximálně tři tisíce lidí denně. Tehdy také informovali o tom, že na víkendový program od pátku 2. října do neděle 4. října je už více než polovina vstupenek prodaná z předprodeje, který začal před vypuknutím koronavirové krize.

Na Vysočině se pojedou jediné dva závody v letošním Světovém poháru. Všechny ostatní díly byly kvůli koronaviru zrušeny.