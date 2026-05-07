Světový pohár horských kol ve Vysočina aréně: hvězdní bikeři i hokej. Vstup zdarma

„Kdyby to bylo jednoduché, dělali by to všichni. My jsme se ale pustili do něčeho, co má být unikátní, a děláme pro to maximum,“ říká šéf organizačního výboru Petr Vaněk.
Program letošního ročníku je rozprostřený do čtyř dnů, závodit se bude od čtvrtka. Jak náročné je pro pořadatele takové rozšíření?
Náročné to určitě bude. O to víc, že vstupujeme do vod, které ještě nemáme úplně prozkoumané. Rozšiřujeme aktivity směrem ke školám. Během prvních dvou dnů se snažíme ukázat dětem cyklistiku v rámci projektu škol na Vysočině a představit jim ten sport i na té vrcholové úrovni. Samotné hlavní závody jsou sice sobota až neděle, ale školáci uvidí tréninky, čtvrteční short track juniorů i páteční program.
Zmínil jste short track juniorů. Jakou máte zkušenost s diváckým zájmem o mládežnické kategorie a konkrétně tento závod?
Určitě to zatím není primárně divácká disciplína. Je to formát pro kategorii, která nejpozději za dva roky přechází do kategorie do 23 let. Short track je dnes v dospělých kategoriích plnohodnotnou disciplínou, tak je potřeba, aby ho jezdili už tito mládežníci. Musí se naučit návyk pohybovat se v kompaktní skupině, což je v tomto kontaktním, rychlém a dynamickém závodě klíčové. Čím dříve si na ten formát budou zvykat, tím lépe pro jejich kariéru.
Fanoušky nejvíce zajímá elitní kategorie mužů a žen. Máte už potvrzená jména, nebo víte o někom, kdo bude chybět?
Kompletní startovní listinu ještě neznáme, ale bohužel víme o některých lidech, kteří nepřijedou z důvodu zranění. Ať je to Christopher Blevins, který loni vyhrál oba dva závody v Novém Městě na Moravě, protože ten si zlomil klíční kost o víkendu při tréninku v Koreji. Otazník visí nad Victorem Koretzkým, který si před časem zlomil pažní kost. Na sociálních sítích vidíme, že už trénuje, na trenažéru se svezl i na kole, nicméně ta závodní zátěž je jiná a tam někde ta hranice návratu je právě termínově Nové Město. Chybět bude také loňský mistr světa Alan Hatherly z týmu Cannondale, který pojede silniční Giro d’Italia.
Kdo tedy podle vás bude patřit k favoritům?
První závod v Koreji ukázal, že „mladé pušky“ budou hrát významnou roli. Ať jsou to Charlie Aldridge, u holek Line Burquier, dále Dario Lillo nebo Finn Iles z týmu Specialized, který měl v prvním závodě technické problémy, ale jel o stupně vítězů. Je to takové střídání stráží. Skvěle se po zranění vrátila Sina Frei, jejíž výkonnost je zpět ve velkém stylu. Otázkou zůstává start „mimozemšťanů“, jako jsou Mathieu van der Poel nebo Tom Pidcock. Van der Poel se nechal slyšet, že chce koncem srpna bojovat o titul mistra světa v Itálii, a po loňské zkušenosti ví, že v přípravě potřebuje více startů v terénu. U těchto hvězd je navíc zajímavé, že i když jejich start loni nepřitáhl o tolik více diváků do areálu, pozornost světových médií a sledovanost závodu díky nim raketově roste.
Když se podíváme na české barvy, dlouho to bylo o jménech jako Nash, Kulhavý či Cink. Máme dnes někoho, kdo na ně naváže?
Já osobně bych sázel na děvčata. Máme tu Báru Bukovskou, což je obrovský talent. Loni vyhrála juniorskou sérii v Novém Městě, byla druhá na mistrovství světa a letos vyhrála titul mistryně světa v cyklokrosu. Máme ale i spoustu dalších mladých závodníků v kadetech a juniorech. Moc bychom si další silnou generaci zasloužili, už kvůli tradici našeho závodu, který je v rámci Světového poháru ikonický. Je ale pravda, že konkurence je dnes mnohem větší. Vidíme to na jezdcích, kteří migrují do silničního pelotonu a jsou tam úspěšní, jako Pauline Ferrand-Prévot, která loni vyhrála Paříž-Roubaix.
Světový pohár v Novém Městě není jen o závodě, ale i o doprovodném programu. Na co se letos zaměříte?
Letos se na fanoušky hodně zaměřujeme. Kompletní doprovodný program najdou lidé na našich stránkách, ale chystáme BMX show s airbagem, U-rampu, velké Expo, autogramiády a noční závod... Specifikem letošního roku je kolize s mistrovstvím světa v hokeji, které se hraje ještě o týden později než v předchozích letech. Jelikož se v sobotu hraje zápas Slovensko – Česko, rozhodli jsme se pro veřejnou projekci. Lidé v areálu budou mít možnost sledovat utkání od 16:15 přímo na velkoplošné obrazovce. Věříme, že tento „hokejový public“ přinese úspěch.
Vrací se také oblíbené talk show Daniela Stacha. Kdo budou jeho hosté?
S Danem spolupracujeme dlouhodobě. Začali jsme v době, kdy zdaleka nebyl tak populární v rámci České televize, a ta spolupráce je opravdu dlouholetá. Já mám Dana moc rád, vážím si toho, co a jak dělá, a jsem jeho velký fanoušek. Jsme rádi, že ho tam máme, je to dnes už dokumentaristická celebrita. Letos by měl moderovat čtyři talk show. Potvrzené máme hosty jako Zdeněk Štybar, Kateřina Neumannová, Eva Adamczyková a v neděli by měla dorazit Gabriela Soukalová.
Všiml jsem si také změny v systému vstupného. Jak to letos funguje?
Rozhodli jsme se pro zajímavý krok – v podstatě ze čtyř dnů se platí jen nedělní program, který je vyvrcholením. V sobotu je vstup zdarma, pouze po předchozí registraci. Chceme mít na lidi, kteří v areálu byli, kontakty, abychom s nimi mohli v budoucnu komunikovat a posílat jim informace. Chceme vyjít vstříc i lidem z regionu. Dnešní náklady na dopravu i paliva jsou vysoké a ubytovací kapacita na Vysočině je během svěťáku omezená. Chceme, aby měl možnost vidět světový pohár každý, aniž by ho to stálo moc peněz.