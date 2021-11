Hladíková dojela na SP v cyklokrosu v Táboře čtvrtá mezi juniorkami

Závod Světového poháru v Táboře Muži do 23 let: 1. Hendrikx 48:01, 2. Kamp (oba Niz.) -2, 3. Mason (Brit.) -3, ...17. Stránský -1:01, 21. Říman -1:44, 22. Fiala -1:47, 23. Hula -2:03, 27. Jindřich (všichni ČR) -2:15.

Junioři: 1. Haverdings (Niz.) 41:38, 2. Smith (Brit.) -1, 3. Corsus (Belg.) -10, ...16. Ježek -1:06, 19. Černý -1:31, 22. Novotný -1:32, 27. Seeman -2:02, 29. Samec (všichni ČR) -2:13.

Juniorky: 1. Backstedtová (Brit.) 36:58, 2. Bentveldová (Niz.) -20, 3. Venturelliová (It.), 4. Hladíková obě -46, ...13. Kopecky -1:40, 16. Dlasková -2:08, 18. Hanáková -2:28, 24. Jeřábková -2:54, 30. Dostálová (všechny ČR) -4:17. 13:25 ženy elite

14:50 muži elite