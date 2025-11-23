Domácí triumf cyklokrosařky Bukovské. Na SP v Táboře vyhrála závod juniorek

  10:47
Sedmnáctiletá Barbora Bukovská ovládla závod juniorek na Světovém poháru v cyklokrosu v Táboře. Evropská šampionka vyhrála úvodní díl seriálu před mistryní světa Francouzkou Lise Revolovou. Do první desítky se vešly ještě pátá Lucie Grohová a šestá Eva Drhová.

Cyklokrosařka Barbora Bukovská se raduje z vítězství v závodu juniorek na Světovém poháru v Táboře. | foto: ČTK

Revolová jezdila od začátku v čele. Bukovská se na ni postupně dotáhla a v posledním kole stejně staré Francouzce ujela. Nakonec ji porazila o šest sekund.

Bukovská, která získala evropský titul před dvěma týdny v belgickém Middelkerke, se postarala o první české vítězství v Táboře v kategorii juniorek. V závodě Světového poháru triumfovala už na konci minulé sezony v nizozemském Hoogerheide.

Úvodní závod SP v cyklokrosu v Táboře

Junioři: 1. Bruyére Joumard (Fr.) 41:02, 2. Van Lee (Belg.), 3. Grigolini (It.) oba stejný čas, ...16. John -1:05, 20. Svoboda -1:40, 24. Pazourek (všichni ČR) -1:57.

Juniorky: 1. Bukovská (ČR) 36:29, 2. Revolová (Fr.) -6, 3. Pellizottiová (It.) -26, ...5. Grohová -57, 6. Drhová (obě ČR) -1:02.

11:20 muži do 23 let
13:00 ženy elite
14:30 muži elite

