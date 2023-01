Světový pohár v cyklokrosu vyhráli Sweeck a van Empelová

SP v cyklokrosu v Benidormu (Španělsko) Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 1:00:00, 2. Van Aert stejný čas, 3. Iserbyt -9, 4. Sweeck (všichni Belg.) -20, 5. Pidcock (Brit.) -34, 6. Kuhn (Švýc.) -56, ...22. Boroš -3:14, 23. Štybar -3:19, 24. A. Ťoupalík -3:46, 28. Vaníček (všichni ČR) -4:42.

Průběžné pořadí SP (po 13 ze 14 závodů): 1. Sweeck 355, 2. Vanthourenhout (Belg.) 309, 3. Iserbyt 274, ...17. Boroš 90, 47. Štybar 12, 60. A. Ťoupalík 6, 68. Říman (ČR) 4. Ženy: 1. Van Empelová 52:47, 2. Pieterseová -3, 3. Van Anrooijová (všechny Niz.) -13, 4. Persicová (It.) -21, 5. Brandová -53, 6. Worstová (obě Niz.) -55, ...32. Jeřábková -5:38, Hladíková (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 13 ze 14 závodů): 1. Van Empelová 395, 2. Pieterseová 350, 3. Van Anrooijová 264, ...29. Zemanová 42, 54. Hladíková 14, 68. Kopecky 7, 85. Jeřábková (všechny ČR) 1. Muži do 23 let: 1. Nys (Belg.) 47:43, ...13. Fiala -1:25, 33. Kerl -5:05, 36. Stránský (všichni ČR) -5:49.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Nys 160, ...19. Fiala 26, 34. Jindřich 7, 38. M. Kopecký (oba ČR) 5. Junioři: 1. Corsus (Belg.) 42:44, ...21. Ježek -1:05, 38. Samec (oba ČR) -4:58.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Bixiaux (Fr.) 129, ...6. Ježek 68, 22. Novotný 18, 24. Šumpík 17, 35. Samec 9, 38. Hojka 6, 43. Faltýnek (všichni ČR) 2. Juniorky: 1. Molengraafová (Niz.) 39:06, ...14. Hanáková (ČR) -4:12.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Molengraafová 160, ...8. Hanáková 61, 17. Douděrová 23, 21. Dlasková 19, 24. Nováková (všechny ČR) 16.