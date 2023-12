Bažant byl mezi juniory na cyklokrosovém SP v Antverpách čtvrtý

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Antverpách 15:10 muži. Muži do 23 let: 1. Del Grosso (Niz.) 47:52, ...18. Ježek -2:43, 22. Jindřich -3:08, 23. Kerl -3:17, 31. Fiala -4:05, 32. Kuba -4:13, 39. Černý (všichni ČR) -5:07.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Del Grosso 120, ...21. Fiala 22, 23. Kerl 16, 24. Ježek 16, 30. Jindřich 11. Junioři: 1. Sparfel (Fr.) 41:19, ...4. Bažant -34, 33. Lienert -3:49, 45. Havel -5:10, 48. Kraus (všichni ČR) -5:33.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Viezzi (It.) 132, ...4. Bažant 82, 36. Lienert 5. Ženy: 1. Van Empelová 52:00, 2. Brandová -18, 3. Pieterseová -55, 4. Alvaradová (všechny Niz.) -1:26, 5. Verdonschotová (Belg.) -1:36, 6. Van Anrooijová (Niz.) -1:47, ...24. Kopecky (ČR) -5:18.

Průběžné pořadí (po 9 ze 14 závodů): 1. Alvaradová 257, 2. Brandová 190, 3. Bakkerová (Niz.) 161, ...11. Zemanová 89, 35. Hladíková 17, 53. Jeřábková 8, 54. Vaníčková 7, 71. Kopecky (všechny ČR) 2. Juniorky: 1. Fergusonová (Brit.) 38:53, ...8. Gottwaldová -1:05, 10. Douděrová -1:33, 19. Hezinová -2:49, 25. Viková (všechny (ČR) -3:22.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Fergusonová 131, ...5. Gottwaldová 77, 6. Douděrová 72, 14. Hezinová 39, 35. Viková 8.