Strade Bianche 2026: trasa
- Start i cíl závodu je tradičně v toskánské Sieně.
- Trasa měří 203 km, což je nejméně od roku 2023.
- Závodníci absolvují celkem 14 sektorů na šotolině, většinou ve stoupání, které dohromady tvoří 63,1 km.
Start a cíl 20. ročníku Strade Bianche
Startuje se v 11:40 u středověké pevnosti Fortezza Medicea, která je na severozápadním okraji historického centra Sieny. Peloton se rychle vymotá mezi zástavbou a ostrý start je už mimo město.
Do Sieny se závod vrátí po kličkování centrálním Toskánskem. Dojezd je připraven už tradičně na náměstí Il Campo, kam vede až 16% rampa po dlažbě.
Startovní listina Strade Bianche 2026
Na startu nechybí Tadej Pogačar, který zaútočí už na třetí vítězství v řadě a čtvrté celkově.
Z předešlých vítězů závodu jsou ve startovní listině také Tom Pidcock, Wout van Aert a Julian Alaphilippe.
Největší favorité závodu:
|Tým
|Nejlepší výsledek
|Tadej Pogačar (Slovin.)
|UAE
|1. místo
|Isaak del Toro (Mex.)
|UAE
|33. místo
|Tom Pidcock (Brit.)
|Pinarello Q36.5
|1. místo
|Wout van Aert (Bel.)
|Visma
|1. místo
|Ben Healy (Ir.)
|EF
|4. místo
|Paul Seixas (Fr.)
|Decathlon
|-
Kompletní startovní listinu naleznete ZDE.
Češi na startu Strade Bianche
Česká cyklistika má letos na startu opět pouze jednoho zástupce. Tentokrát jím je Pavel Novák, který posílí sestavu Movistaru.
Jednadvacetiletý mladík absolvuje svou první profesionální sezonu, kopcovitý profil závodu by ale útlému vrchaři mohl svědčit. To si ostatně myslí i jeho tým – jak indikuje jednička v Novákově startovním čísle, typicky přidělovaná lídrům sestavy.
Kde sledovat 20. ročník Strade Bianche
Start závodu je už v 11:40, na kanálu Eurosport 2 bude živý přenos k dispozici od 14:15.
Přímý přenos celého klání hned od startu je dostupný v internetovém vysílání Eurosportu, tedy na streamovací platformě HBO Max.
|
Získejte 3 měsíce HBO Max. Čeká vás seriál ze světa Hry o trůny i oscarové hity
Historie závodu Strade Bianche
Italský jednodenní závod nemá tak bohatou minulost jako belgické klasiky, hned od svého vzniku se ale zařadil mezi nejoblíbenější závody cyklistického kalendáře. A dokonce má i českého vítěze.
|Ročník
|Vítěz
|Země/Tým
|2025
|Tadej Pogačar
|Slovinsko/UAE
|2024
|Tadej Pogačar
|Slovinsko/UAE
|2023
|Tom Pidcock
|Velká Británie/Ineos
|2022
|Tadej Pogačar
|Slovinsko/UAE
|2021
|Mathieu van der Poel
|Nizozemsko/Alpecin
|2020
|Wout van Aert
|Belgie/Jumbo-Visma
|2019
|Julian Alaphilippe
|Francie/Quick-Step
|2018
|Tiesj Benoot
|Belgie/Lotto Soudal
|2017
|Michal Kwiatkowski
|Polsko/Sky
|2016
|Fabian Cancellara
|Švýcarsko/Trek-Segafredo
|2015
|Zdeněk Štybar
|Česko/Quick-Step
|2014
|Michal Kwiatkowski
|Polsko/Quick-Step
|2013
|Moreno Moser
|Itálie/Cannondale
|2012
|Fabian Cancellara
|Švýcarsko/RadioShack
|2011
|Philippe Gilbert
|Belgie/Omega Pharma
|2010
|Maxim Iglinskij
|Kazachstán/Astana
|2009
|Thomas Löfkvist
|Švédsko/Team Columbia
|2008
|Fabian Cancellara
|Švýcarsko/ CSC ProTeam
|2007
|Alexandr Kolobnev
|Rusko/CSC ProTeam