Strade Bianche 2026: Trasa, startovní listina a kde sledovat živě?

  7:44
Neoficiální šestý monument cyklistické sezony Strade Bianche se jede už tuto sobotu. Jak vypadá trasa 20. ročníku italské klasiky po šotolinových cestách, kteří závodníci se sejdou na startu a kde klání 7. března sledovat v televizi, se dozvíte v připraveném přehledu iDNES.cz.
Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche.

Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche. | foto: AP

Oblaka prachu ukazují, kudy v toskánské krajině projel peloton Gira d’Italia.
Slovinec Tadej Pogačar si jede pro třetí vítězství na klasice Strade Bianche
Slovinec Tadej Pogačar si jede pro třetí vítězství na klasice Strade Bianche
Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche. Na trati si užil...
Strade Bianche 2026: trasa

  • Start i cíl závodu je tradičně v toskánské Sieně.
  • Trasa měří 203 km, což je nejméně od roku 2023.
  • Závodníci absolvují celkem 14 sektorů na šotolině, většinou ve stoupání, které dohromady tvoří 63,1 km.

Profil 20. ročníku Strade Bianche.

Start a cíl 20. ročníku Strade Bianche

Startuje se v 11:40 u středověké pevnosti Fortezza Medicea, která je na severozápadním okraji historického centra Sieny. Peloton se rychle vymotá mezi zástavbou a ostrý start je už mimo město.

Do Sieny se závod vrátí po kličkování centrálním Toskánskem. Dojezd je připraven už tradičně na náměstí Il Campo, kam vede až 16% rampa po dlažbě.

Trasa 20. ročníku Strade Bianche

Startovní listina Strade Bianche 2026

Na startu nechybí Tadej Pogačar, který zaútočí už na třetí vítězství v řadě a čtvrté celkově.

Z předešlých vítězů závodu jsou ve startovní listině také Tom Pidcock, Wout van Aert a Julian Alaphilippe.

Největší favorité závodu:

TýmNejlepší výsledek
Tadej Pogačar (Slovin.)UAE1. místo
Isaak del Toro (Mex.)UAE33. místo
Tom Pidcock (Brit.)Pinarello Q36.51. místo
Wout van Aert (Bel.)Visma1. místo
Ben Healy (Ir.)EF4. místo
Paul Seixas (Fr.)Decathlon-

Kompletní startovní listinu naleznete ZDE.

Češi na startu Strade Bianche

Česká cyklistika má letos na startu opět pouze jednoho zástupce. Tentokrát jím je Pavel Novák, který posílí sestavu Movistaru.

Jednadvacetiletý mladík absolvuje svou první profesionální sezonu, kopcovitý profil závodu by ale útlému vrchaři mohl svědčit. To si ostatně myslí i jeho tým – jak indikuje jednička v Novákově startovním čísle, typicky přidělovaná lídrům sestavy.

Kde sledovat 20. ročník Strade Bianche

Start závodu je už v 11:40, na kanálu Eurosport 2 bude živý přenos k dispozici od 14:15.

Přímý přenos celého klání hned od startu je dostupný v internetovém vysílání Eurosportu, tedy na streamovací platformě HBO Max.

Získejte 3 měsíce HBO Max. Čeká vás seriál ze světa Hry o trůny i oscarové hity

Historie závodu Strade Bianche

Italský jednodenní závod nemá tak bohatou minulost jako belgické klasiky, hned od svého vzniku se ale zařadil mezi nejoblíbenější závody cyklistického kalendáře. A dokonce má i českého vítěze.

RočníkVítězZemě/Tým
2025Tadej PogačarSlovinsko/UAE
2024Tadej PogačarSlovinsko/UAE
2023Tom PidcockVelká Británie/Ineos
2022Tadej PogačarSlovinsko/UAE
2021Mathieu van der PoelNizozemsko/Alpecin
2020Wout van AertBelgie/Jumbo-Visma
2019Julian AlaphilippeFrancie/Quick-Step
2018Tiesj BenootBelgie/Lotto Soudal
2017Michal KwiatkowskiPolsko/Sky
2016Fabian Cancellara Švýcarsko/Trek-Segafredo
2015Zdeněk ŠtybarČesko/Quick-Step
2014Michal KwiatkowskiPolsko/Quick-Step
2013Moreno MoserItálie/Cannondale
2012Fabian CancellaraŠvýcarsko/RadioShack
2011Philippe GilbertBelgie/Omega Pharma
2010Maxim IglinskijKazachstán/Astana
2009Thomas LöfkvistŠvédsko/Team Columbia
2008Fabian CancellaraŠvýcarsko/ CSC ProTeam
2007Alexandr KolobnevRusko/CSC ProTeam
