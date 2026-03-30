Státní zastupitelství uzavřelo vyšetřování smrti cyklistky Furrerové na MS 2024

Osmnáctiletá Furrerová na MS v roce 2024 v závodě juniorek vyjela z trati ve sjezdu a havarovala v lese. Jejího pádu si nikdo nevšiml a mladou cyklistku začali hledat až po závodě. Podle vyšetřování mezi nehodou a jejím objevením uplynula hodina a půl. Při pádu si Furrerová vážné poranila mozek a druhý den zranění podlehla.
Mrak smutku nad šampionátem. Tragický pád Furrerové je stále nejasný
Podle státního zastupitelství ležela Furrerová v podrostu a ze silnice nebyla vidět. Vzhledem k tomu, že kola neměla GPS lokátory, nebyla její nehoda automaticky nahlášena.
Před loňským šampionátem ve Rwandě Mezinárodní cyklistická unie (UCI) uvedla, že sledovací zařízení budou mít pod sedlem závodníci ve všech kategoriích.