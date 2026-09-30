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Starší a moudřejší. I proto královna Volleringová vládne. Opanuje po MS i ME?

Alžběta Marešová
  8:20

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Nizozemka Demi Volleringová slaví titul mistryně světa v kanadském Montrealu. | foto: AP

Jen se do Demi Volleringové zkuste vcítit. Přesvědčíte celý reprezentační tým, že zvládnete vyhrát mistrovství světa. Všichni ostatní se vzdají svých ambic a kompletně se pro vás obětují. Pak nastoupíte, ale ty největší rivalky vás dostihnou, a jedna z nich dokonce následně sama odjede. V hlavě šrotuje směsice odpovědnosti a motivace, ale sebevědomí právě dostalo těžkou ránu a možná se začíná ozývat i panika...

Okamžik, který by leckoho zlomil. A možná ještě před rokem i ji. Nizozemská cyklistka ale za poslední dobu prošla proměnou, díky které je nyní mistryní světa.

„Hodně se mě ptají, jak to, že mám tak skvělou sezonu. Myslím, že jsem prostě jen zase o rok starší a moudřejší,“ dumala v Montrealu. Skutečnost je ale mnohem komplexnější.

Od začátku roku má za sebou 32 závodních dní a z nich slavila patnáctkrát. Jako vítězku ji letos poznaly Flandry, Valonský šíp, Lutych, Giro i Tour. A nakonec také světový šampionát.

Duhový dres a k němu trest. Mistryně světa Volleringová dostala pokutu

Je první ženou, která získala dvakrát žlutý dres, a třikrát jako ona klasiku Lutych–Bastogne–Lutych taky ještě žádná jiná závodnice nevyhrála.

Historicky nejúspěšnější sezonu sice nepředvedla – tu lze nejspíš připsat její krajance Annemiek van Vleutenové, která v roce 2022 ovládla Giro, Tour i Vueltu a k tomu se stala mistryní světa – přesto se na Volleringovou snáší chvála ze všech stran a úspěch jí přejí i ty největší rivalky.

Za to, jak skvělé výkony na kole předvádí. A také za to, jak silná je v hlavě.

„Demi nezastírá, že na své psychice hodně pracovala. Formu můžete natrénovat, s něčím vám pomůže talent, ale mentální stránka je úplně stejně důležitá. A ona je velmi otevřená v tom, kolik úsilí do ní dala,“ ocenila bývalá hokejistka Ellen Hoogová.

Nizozemská cyklistka Demi Volleringová na čele závodu mistrovství světa v ulicích Montrealu.

„Na hromadný závod jsem se připravovala v hlavě tak dlouho. Strávila jsem hodiny vizualizací a dopředu promýšlela své kroky pro jakýkoliv scénář,“ potvrdila Volleringová.

Mnohým možná naskočil obrázek ze světového šampionátu před dvěma lety, kdy tak moc chtěla uspět, až si sama „uřezala“ nohy. Curyšský závod tehdy nezvládla takticky, ale hlavně v hlavě.

Teď mohla být situace stejná.

Do Montrealu přijela jako jasná favoritka, nizozemský tým byl postavený kompletně okolo ní, od začátku klání dával najevo ty nejvyšší ambice. Když pro ni kolegyně v oranžovém dresu vypotřebovaly všechny síly, tři kola před cílem zaútočila a osamostatnila se na čele. Jenže pak ji soupeřky těsně před závěrečným okruhem dostihly. „Pomyslela jsem si: A do háje! Ale byla jsem připravená i na tuhle alternativu, tak jsem jen co nejrychleji přepnula nastavení,“ vyprávěla.

Mistryní světa je Nizozemka Volleringová. V Montrealu potvrdila roli favoritky

Proto ani když nastoupila Elisa Longo Borghiniová, nepropadla panice a postupně ji s Kasiou Niewiadomou dostihla. Polku pak zcela dominantně předčila ve spurtu. Mimochodem se tak na pódiu mistrovství světa sešly tři nejlepší závodnice Tour de France.

„Je obdivuhodné, jak Demi ustála, že ji po jejím útoku dojely,“ smekl její krajan Mathieu van der Poel. „Mentální stránka toho okamžiku by se neměla podceňovat, musíte být vážně silní, abyste takový okamžik zvládli.“

Dřív by se možná z takové situace neoklepala – však kolikrát ji neúspěchy na dlouho úplně rozhodily. Letos už ale měla za sebou celkové vítězství na Giru a Tour, přičemž o obou rozhodla v poslední etapě. A také tentokrát po nepovedeném úniku udržela nervy a spolehla se na spurt.

V rozhovorech pak celá uslzená třesoucím se hlasem líčila, jak dlouho o duhovém dresu snila a jak tvrdě pro něj pracovala.

Nizozemky na čele prořídlého pelotonu během světového šampionátu v Montrealu.
Riejanne Markusová táhne nizozemský vláček během mistrovství světa v kanadském...

Ale pozor, jakmile od někoho slyšela gratulace spojené s tím, že si po tak parádní sezoně a mentálně vyspělém výkonu duhový dres zaslouží, namítla: „Za věci, které si zasloužíte, si toho moc nekoupíte. Nejdůležitější je pro ně ze všech sil dřít a z celého srdce věřit, že jsou možné. A pak také v sobě najít trochu víc klidu.“

Na někoho možná působí až příliš sebevědomě, ale stejně jako je Volleringová otevřená ohledně svých ambic, nebojí se mluvit ani o psychických potížích, hmotnosti nebo menstruaci. S nadějí, že právě díky svým vysněným úspěchům získá pro důležitá témata ženského sportu více pozornosti.

Hned v neděli může přidat další – pokud se rozhodne startovat na evropském šampionátu. Titul mistryně světa i Evropy během jediné sezony zatím žádná cyklistka nezískala.

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