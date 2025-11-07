Cyklistická stáj Israel už není Premier Tech, o hlavního sponzora přišla

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech přišla o hlavního sponzora, společnost Premier Tech. Kanadská firma v prohlášení uvedla, že kvůli situaci kolem týmu podporu s okamžitou platností ukončila.
Jezdci týmu Israel Premier-Tech

Jezdci týmu Israel Premier-Tech | foto: Profimedia.cz

Jan Hirt pod dohledem policisty v cíli časovky na Vueltě.
Jan Hirt maskovaný mikinou v cíli časovky na Vueltě.
Jan Hirt před týmovou dodávkou stáje Israel–Premier Tech.
Jan Hirt na Vueltě 2025.
Israel-Premier Tech, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, byl v poslední době kvůli vazbám na Izrael v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů.

Tým kvůli tomu během Vuelty odstranil z dresů slovo „Izrael“, následně byl ale kvůli obavám o bezpečnost vyloučen pořadateli ze závodu Giro d’Emilia. Poté stáj i pod tlakem od sponzorů oznámila kompletní změnu názvu.

U nás nepojedete! Izraelský tým nesmí startovat v Itálii kvůli „veřejnému bezpečí“

„Po diskuzích s vedením týmu a vyhodnocením okolností jsme se rozhodli skončit. Změnu názvu jsme vzali na vědomí, ale hlavní důvody, proč jsme tým podporovali, byly natolik zastíněny okolnostmi, že další spolupráce byla nemožná,“ uvedla společnost.

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Kvalifikaci na sprint v Sao Paulu vyhrál Norris před Antonellim a Piastrim

Lando Norris ve sprintové kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.

Kvalifikaci na sprint Velké ceny Sao Paula formule 1 vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa porazil na trati Interlagos o 97 tisícin sekundy Itala Andreu...

7. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:59

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká...

7. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno  20:46

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Táborsko porazilo Jihlavu, Opava uspěla v Budějovicích, trápení Žižkova nekončí

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru,...

7. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  20:10

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Djokovič si v Aténách zahraje o 101. titul. Vyzve motivovaného Musettiho

Srbský tenista Novak Djokovič po vítězném semifinále v Aténách.

Srbský tenista Novak Djokovič v semifinále v Aténách porazil 6:3 a 6:4 Yannicka Hanfmanna z Německa a zahraje si o 101. titul. Jeho soupeřem ve finále bude Ital Lorenzo Musetti, který si v případě...

7. listopadu 2025  19:02

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Kdo bude králem atletů? V nejlepší desítce jsou Štefela, Švábíková i obhájce Vadlejch

Oštěpař Jakub Vadlejch zvítězil v anketě Atlet roku. Druhou příčku obsadila...

Většina atletů už má po zaslouženém volnu a načíná přípravu na další sezonu. V sobotu večer ale ještě na uplynulý ročník zavzpomínají. V hotelu Ambassador Zlatá Husa se koná vyhlášení tradiční ankety...

7. listopadu 2025  17:35

Florbalisté zahájili turnaj v Nyköpingu porážkou s Finskem

Český florbalista Lukáš Punčochář (v červeném) během zápasu čtvrtfinále...

Čeští florbalisté podlehli na úvod Euro Floorball Tour ve švédském Nyköpingu úřadujícím mistrům světa Finům 3:5. Připsali si s nimi třetí porážku za sebou. V sobotu se svěřenci trenéra Jaroslava...

7. listopadu 2025  17:32

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským...

V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní...

7. listopadu 2025  17:29

