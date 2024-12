Obměněný tým cyklistů stáje Elkov Kasper znovu vsadil na Španělsko

„Dva týdny najíždění kilometrů v teple,“ poznamenal k programu týmu v zimním období jeho sportovní ředitel Petr Kaltofen.

Ve Španělsku tým poprvé trénuje v kompletním složení. Zkušenosti s tréninkem na jihu ve Španělsku minimálně z loňska už mají borci, kteří v Elkovu pokračují. Zkušenější kostru týmu tvoří Michael Boroš, Matěj Zahálka, Jakub Ťoupalík, Tomáš Přidal, Daniel Mráz, Adam Kubelka a Jakub Kuba.

K nim nově přibyla zajímavá jména. Především Michal Schlegel, který má za sebou i Vueltu nebo Giro v (v dresu polského CCC) a který se po třech letech vrátil ze španělského Caja Rural/Seguros RGA. Vedle něj se v hradecké stáji představí například slovenský jezdec Matúš Štoček či Milan Kadlec.

A odcházející? Tím nejvýraznějším je letošní slovenský šampion Lukáš Kubiš mířící do druhodivizní španělské stáje. V týmu kromě něho nebude pokračovat ještě čtveřice dalších jezdců Daniel Rubeš, Jan Lukeš, Lukáš Sedlák a Tomáš Obdržálek.

Dlouhodobě nejúspěšnější česká a k tomu jedna z nejúspěšnějších evropských třetidivizních stájí poslední dekády má za sebou už více než měsíc přípravy.

Michael Boroš vedle přípravy na silnici také závodí v cyklokrosu.

V něm mladší část třináctičlenné sestavy Adam Bittman, Štěpán Zahálka, Tomáš Přidal, Adam Pešek, Jakub Kuba a Adam Kubelka absolvovala dvě soustředění na horských kolech v novohradeckých lesích, kam vyráželi z klubové základny v Malšovicích.

„Doma máme výborné podmínky, kluci tam mohou přespat, hned vedle je restaurace. Všichni se poznali, sedli si a vytvořili bezvadnou skupinu,“ vyjádřil spokojenost ředitel Kaltofen.

Sázka na španělské prostředí bude pokračovat i po Novém roce. Na vánoční svátky se totiž tým pochopitelně vrátí domů.

Poněkud odlišný program ale budou mít dva jezdci, kteří v současné době silniční přípravu kombinují s cyklokrosem. Několikanásobný český šampion Michael Boroš se mu bude věnovat až do mistrovství světa. Do Alicante minulý týden vyrazil s úmyslem vynechat závod Světového poháru, který se měl jet na Sardinii. Nakonec ale litovat nemusel, protože závod byl kvůli silnému větru zrušen. Srovnání se světovou elitou se tak dvaatřicetiletý Boroš dočká o víkendu v belgickém Namuru, kam vyrazí přímo ze Španělska. Cyklokros do půlky ledna s českým mistrovstvím na závěr zvolil jako formu přípravy stejně jako loni Jakub Kuba.

Specifickou zimu absolvuje také Milan Kadlec junior, jehož po návratu z development teamu dsm/firmenich. nl čeká doma opět více dráhy, což by mělo vyvrcholit účastí na mistrovství Evropy.