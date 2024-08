Česká skupina v Caja Rual se rozrůstá. Do Španělska míří Jakub Otruba

Z kategorie UCI Continental Teams se tak posune do druhodivizní Pro Team kategorie. Španělská stáj, za níž jezdí Češi Daniel Babor, Tomáš Bárta či olympionik z Tokia Michal Schlegel, oznámila Otrubův příchod ve čtvrtek na svém webu.

„Jste víc na očích, jezdíte větší, kvalitnější závody. Je to posun vpřed a cesta z dvojky do World Tour je přeci jenom snazší,“ prozradil Otruba svůj přesun o patro výš už v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz. Stále přitom pomýšlí na elitní kategorii World Tour. „Určitě po tom ještě pohlížím, protože si myslím, že bych tam místo měl a že bych na to měl i výkonnostně,“ míní český jezdec.

„Díky své stabilitě a pevné výkonnosti, kterou prokázal v posledních sezonách, je připraven udělat další krok ve své kariéře,“ stojí v prohlášení na klubovém webu Caja Rual-Seguros. „Jedná se o dobře zavedený tým s dlouhou historií a programem závodů na vysoké úrovni. Navíc trávím hodně času ve Španělsku během zimy, takže být součástí španělského týmu je pro mě blízké,“ uvedl Otruba po oznámení nového angažmá.

Tuto středu vyhrál Otruba coby lídr ATT královskou etapu na závodě Okolo Bulharska, loni vyhrál časovku na mistrovství republiky a na prestižní Czech Tour skončil celkově třetí. V neděli bude usilovat o obhajobu triumfu v Českém poháru Škoda Cup.

Otrubovi v dalším kariérním kroku pomohla nová spolupráce s agentem, kterého dříve postrádal. A proto si svá předchozí angažmá zajišťoval sám.

„Letos v květnu se mi právě ozval jeden manažer s tím, že mě sleduje další dobu a že by mi byl schopný nabídnout právě smlouvy do některého z druhodivizních týmů. Je to příjemné, můžete se konečně soustředit jenom na cyklistiku a neřešit budoucnost,“ řekl Otruba iDNES.cz.