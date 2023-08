Před osmi lety byl Jumbo-Visma na dně. Sportovní ředitel o cestě na vrchol

Jaká byla cesta týmu na vrchol, kterou jste sám z pohledu jezdce zažil?

Tým má za sebou úžasný příběh. Během mé první sezony v roce 2013 jsme přišli o hlavního sponzora Rabobank. Stáhl se z cyklistiky kvůli tehdejší špatné pověsti sportu. Tím pádem jsme přišli o finance a o lidi, kteří by našemu projektu věřili. Ani výsledky jsme neměli dobré, v roce 2015 jsme byli na dně, stěží jsme dali dohromady šest vítězství, byli jsme nejhorší ze všech worldtourových týmů. Manažer Richard Plugge si tehdy svolal celý tým a ptal se nás, čeho bychom chtěli dosáhnout, co je náš cíl. Řekli jsme, že chceme být jako tým Sky, který tehdy dominoval pelotonu. Někteří jezdci i lidé z podpůrného týmu se nám kvůli tomu smáli. Říkali: koukněte se na to, kde jsme, to prostě není reálné.

Vingegaard a Roglič jsou normální lidé s nohama na zemi, v oblacích nelétají. Velké hvězdy, potrpí si na detaily, chtějí vyhrávat závody a zároveň jsou si konkurenty.