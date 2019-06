Špičák oslaví deset let s evropským pohárem bikerů-sjezdařů

„Jsme možná jediní, kteří se v této sérii drží takhle dlouho. Jinak se rezorty průběžně mění,“ říká Jan Kasík ze Ski&bike Špičák, šéf pořadatelského týmu této akce.

Jakou pověst si Špičák vybudoval mezi zahraničními jezdci za těch deset let?

Pohybujeme se v konkurenci alpských zemí. To znamená, že délka trasy je u nás relativně krátká. Nicméně čas závodníka zase tolik ne. Špičácká trať patří mezi technicky hodně náročné. Takhle to vnímá většina sjezdařů.

Když slavíte jubileum, povedlo se letos přilákat na Šumavu některé ze světových es?

To neovlivníte. Třeba první letošní závod poháru, který se jel v dubnu v Mariboru, měl obsazení rovné Světovému poháru. Ale tady předem nejsme schopní říci, kdo se objeví. Mohou dorazit borci ze světové desítky, ale také nemusí. Tihle jezdci se totiž přihlašují většinou na poslední chvíli, od určitého postavení v žebříčku mají zajištěná místa vpředu. Ale věřím, že konkurence se sejde výborná. Na odměnách se opět rozdá šest tisíc euro pro všechny kategorie. Závodí muži, ženy, veteráni, junioři a juniorky.

Pojede se tradičně na trati Struggle dlouhé 1750 metrů. Snažíte se, aby byla stále stejná?

Naopak. Za těch deset let se tenhle sport stále vyvíjí. V prvních ročnících se jezdilo na užších, možná i rozbitějších tratích. Rozhodně se tolik neskákalo. Jenže to je trend v současnosti. Takže za poslední tři roky jsme na Špičáku přidali tři významné skoky. Když to řeknu laicky, už to není pro každého. V kategorii elite jsou tam skoky, které ani juniorky zatím nezvládnou.

Cyklistické závody na Špičáku * 16.-18. srpna 2019

iXS European Dowhnhill Cup - evropská série ve sjezdu na horských kolech se na Špičáku pojede už podesáté, kromě české špičky se objeví bikerská esa z Německa, Rakouska, Slovinska či Slovenska * 14.-15. září 2019

Giant Enduro Race - jeden ze závodů české endurosérie. Bikery čeká v areálu Ski&bike Špičák a jeho okolí celkem šest rychlostních zkoušek, s přejezdy trať měří zhruba 30 kilometrů

Zlepšili se výrazně i sjezdaři?

Tenhle seriál začínal původně zčásti jako amatérský. A vyvinul se do podoby Evropského poháru, který je pod mezinárodní federací. Tam patříme my. A zároveň vznikl další seriál, který je hlavně amatérský, méně náročný. Tím sportovní úroveň licencované série stoupla. Před deseti lety jste možná měli pocit, že byste si to mohli s těmi borci zajet a zvládli to docela slušně. Dnes byste byli úplně ztracení... Tihle sjezdaři už to vážně umí. Působí to přitom lehce, ale je za tím spousta dřiny.

Budou někteří Češi patřit mezi favority srpnového závodu?

Loni jsme měli poprvé v historii v hlavním závodě mužů českého vítěze, kterým byl Stanislav Sehnal. To bylo pro nás splněné velké přání. A vůbec bych se nezlobil, kdyby se něco takového povedlo i letos.