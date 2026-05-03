SP v cross country začal trumfem švýcarských bikerů, Češi v bahně neuspěli

Podle webu mtbs.cz trápily pětatřicetiletého reprezentanta na těžké trati s velkým podílem běžeckých pasáží bolesti zad.
„Tohle nebyl zrovna můj den. Prostě jsem nenašel dobrý rytmus mezi během a jízdou. Snažil jsem se bojovat a dostat se do cíle. Těším se na další závody,“ napsal Cink na sociálních sítích.
Jan Sáska byl klasifikován o deset pozic za ním, Adéla Holubová dojela na 38. místě. Oba zaostali za nejlepšími o kolo.
SP na horských kolech měl v olympijském středisku ze zimních her 2018 premiéru a Freiové se v Koreji povedl vítězný double po triumfu v pátečním short tracku. V cross country zvítězila s náskokem 26 sekund před švédskou mistryní světa Jenny Rissvedsovou, třetí byla Američanka Madigan Munroová.
Lillo závod ovládl s vekou převahou a zahájil vítězně éru po hvězdném krajanovi Ninu Schurterovi, který po minulé sezoně ukončil kariéru. Druhý Luca Martin z Francie dorazil do cíle bez 14 sekund s dvouminutovou ztrátou, třetí Charlie Aldridge z Británie zaostal za vítězem o 2:39.
Kalendář SP má letos 14 závodních víkendů a ten nejbližší je na programu od 22. do 24. května v Novém Městě na Moravě.
Úvodní závod SP horských kol v Pchjongčchangu - cross country:
Muži: 1. Lillo (Švýc.) 1:24:36, 2. Martin (Fr.) -1:46, 3. Aldridge (Brit.) -2:39, 4. Sarrou -2:59, 5. Dubau (oba Fr.) -3:03, 6. Fontana (It.) -3:18, ...42. Cink -10:31, 52. Sáska (oba ČR) -1 kolo.
Ženy: 1. Freiová (Švýc.) 1:27:03, 2. Rissvedsová (Švéd.) -26, 3. Munroová (USA) -28, 4. Jacksonová (Kan.) -35, 5. Bertaová (It.) -1:18, 6. Stiggerová (Rak.) -1:48, ...38. Holubová (ČR) -1 kolo.