SP v cross country začal trumfem švýcarských bikerů, Češi v bahně neuspěli

Autor:
  13:57
Úvodní závod Světového poháru v olympijském cross country na horských kolech skončil v Pchjongčchangu triumfem švýcarských bikerů. Závod žen vyhrála Sina Freiová, nejrychlejším mužem byl Dario Lillo, oba vybojovali premiérová vítězství v kariéře.Českým reprezentantům se na rozbahněné trati a v dešti nedařilo - bez ztráty okruhu dokončil závod jen Ondřej Cink, ale za vítězem zaostal na 42. místě o více než 10 minut.

Ondřej Cink během SP horských kol v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Podle webu mtbs.cz trápily pětatřicetiletého reprezentanta na těžké trati s velkým podílem běžeckých pasáží bolesti zad.

„Tohle nebyl zrovna můj den. Prostě jsem nenašel dobrý rytmus mezi během a jízdou. Snažil jsem se bojovat a dostat se do cíle. Těším se na další závody,“ napsal Cink na sociálních sítích.

Jan Sáska byl klasifikován o deset pozic za ním, Adéla Holubová dojela na 38. místě. Oba zaostali za nejlepšími o kolo.

SP na horských kolech měl v olympijském středisku ze zimních her 2018 premiéru a Freiové se v Koreji povedl vítězný double po triumfu v pátečním short tracku. V cross country zvítězila s náskokem 26 sekund před švédskou mistryní světa Jenny Rissvedsovou, třetí byla Američanka Madigan Munroová.

Lillo závod ovládl s vekou převahou a zahájil vítězně éru po hvězdném krajanovi Ninu Schurterovi, který po minulé sezoně ukončil kariéru. Druhý Luca Martin z Francie dorazil do cíle bez 14 sekund s dvouminutovou ztrátou, třetí Charlie Aldridge z Británie zaostal za vítězem o 2:39.

Kalendář SP má letos 14 závodních víkendů a ten nejbližší je na programu od 22. do 24. května v Novém Městě na Moravě.

Úvodní závod SP horských kol v Pchjongčchangu - cross country:

Muži: 1. Lillo (Švýc.) 1:24:36, 2. Martin (Fr.) -1:46, 3. Aldridge (Brit.) -2:39, 4. Sarrou -2:59, 5. Dubau (oba Fr.) -3:03, 6. Fontana (It.) -3:18, ...42. Cink -10:31, 52. Sáska (oba ČR) -1 kolo.
Průběžné pořadí SP: 1. Lillo 300, 2. Martin 200, 3. Aldridge 191, 4. Dubau 169, 5. Azzaro (Fr.) 165, 6. Sarrou 150, ...33. Cink 51, 56. Sáska 16.

Ženy: 1. Freiová (Švýc.) 1:27:03, 2. Rissvedsová (Švéd.) -26, 3. Munroová (USA) -28, 4. Jacksonová (Kan.) -35, 5. Bertaová (It.) -1:18, 6. Stiggerová (Rak.) -1:48, ...38. Holubová (ČR) -1 kolo.
Průběžné pořadí SP: 1. Freiová 330, 2. Rissvedsová 238, 3. Bertaová 190, 4. Munroová 180, 5. Jacksonová 180, 6. Stiggerová 170, ...39. Holubová 40.

Výsledky

