SP v cross country horských kol Nové Město na Moravě short track: Muži: 1. Blevins (USA) 20:07, 2. Koretzky (Fr.) stejný čas, 3. Colombo (Švýc.) -1, ...17. Cink (ČR) -18 Ženy: 1. Pieterseová (Niz.) 20:22, 2. Richardsová (Brit.), 3. Indergandová (Švýc.) všechny stejný čas, ...35. Čábelická (ČR) -1:01 Muži do 23 let: 1. Pedersen (Dán.) 20:35, 2. Rokke (Nor.) stejný čas, 3. Paccagnella (It.) -1 Ženy do 23 let: 1. A. Holmgrenová 20:43, 2. I. Holmgrenová, 3. MacPheeová (všechny Kan.) obě -1, ...20. Spěšná -43, 31. Hanáková (obě ČR) -1:29