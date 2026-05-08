Hele, brácho, letím s tebou na Giro. A vyhrajeme etapu. Jak si Kopečtí plní sny

Nejmladší Julia právě závodí na ženské Vueltě, kde je v týmu SD Worx cennou pomocnicí jmenovkyně Lotte Kopecké, vedoucí ženy celkové klasifikace. Přičemž sama drží 35. místo pořadí.
Bratři Tomáš a Matyáš pro změnu vyrazí v pátek z Nesebaru na trať mužského Gira.
„Letos je to pro nás všechny jeden highlight za druhým,“ nadšeně vykládá nejstarší ze sourozenců, šestadvacetiletý Tomáš. „Naše kariéra se rozjela, pomalu každý víkend přináší něco nového, speciálního a pořád se to načítá.“
Jeho a Matyášova druhodivizní stáj Unibet Rose Rockets letos na podnicích Velké trojky debutuje, od organizátorů italské Grand Tour dostali divokou kartu.
Brácha Tomáš byl zrovna v posilovně, když mu Matyáš zavolal: „Hele, zítra s tebou letím do Bulharska.“