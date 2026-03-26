Další souboj Quintany s Froomem, jen už ne v sedle. Končí velká cyklistická éra

Před startem 105. ročníku závodu Kolem Katalánska Quintana na tiskové konferenci uvedl, že po španělské Vueltě v září odejde v šestatřiceti letech z profesionálního pelotonu.
„Dnes k vám chci promluvit z hloubi svého srdce. Z pohledu chlapce, který vyrostl uprostřed hor v Boyacá, na místě, kde život byl vším, jen ne lehkým. Byl jsem dítě, které toho moc nemělo, ale zato mělo až palčivou touhu něco dokázat. Krok za krokem jsem si budoval svou cestu, učil se padat a zase vstávat. Pochopil jsem, že to není jen sport… je to způsob života,“ svěřil se kolumbijský vrchař.
„V roce 2012 pak přišla příležitost, která všechno změnila,“ vzpomíná na svůj příchod do Evropy a začátek angažmá v týmu Movistar. „Nebyl to jen přestup, byl to začátek snu většího, než jsem si kdy dokázal představit. Od té chvíle, závod za závodem, vítězství za vítězstvím – nepatřila jen mně, ale celému kontinentu, patřila Kolumbii!“
Právě on byl tím, kdo dokázal napodobit jezdce jako Fabio Parra či Lucho Herrera a vrátil Kolumbijcům vášeň pro cyklistiku. Lidé z Jižní Ameriky si ho zamilovali, davy fanoušků obklopovaly horské silnice, mávaly vlajkami a jméno Quintana bylo na asfaltu nastříkáno téměř neustále.
Když tehdy coby dvaadvacetiletý mladíček přišel do španělské sestavy, přirovnal ho šéf týmu Eusebio Unzué k legendárnímu Bernardu Hinaultovi. Pro jeho podobnou houževnatost, venkovský původ i závodnický instinkt. V Movistaru se postupně vypracoval z tahouna tempa, přes klíčového muže pro Alejandra Valverdeho až do samotné titulní role.
|
Ať už šlo o ohňostroj nástupů na rampách Blockhausu na Giru 2017, triumf na Lagos de Covadonga na Vueltě 2016, či slavnou bitvu s Froomem na Mont Ventoux při stém ročníku Tour v roce 2013. Právě Quintana, jak se později ukázalo, měl ze všech jezdců zřejmě největší šanci narušit hegemonii britské letky Sky vedené Chrisem Froomem.
V roce 2013 skončil při premiérovém Britově vítězství druhý, o rok později už ovládl Giro před krajanem Rigobertem Uránem. Stalo se tak po jednom z nejkontroverznějších rozuzlení Grand Tour, když v šestnácté etapě zaútočil v zasněženém sjezdu ze Stelvia ve chvíli, kdy byl závod neutralizován.
V sezoně 2015 pak měl k sesazení Frooma vůbec nejblíže. V samotném závěru, čtyřiadvacet hodin před dojezdem na Champs-Élysées, dostal Frooma v jedenadvaceti serpentinách Alpe d’Huez na absolutní hranici možností. Brit však celkový triumf o pouhou minutu a dvanáct sekund uhájil.
Až na Vueltě 2016, kam si jel spravit náladu po třetím místě na Tour, Frooma se Sky dokonale zaskočil. V nenápadné, jen 118 kilometrů dlouhé patnácté etapě s cílem na Formigalu rozpoutal s Albertem Contadorem peklo na silnici. Byl to útok, který tenkrát zřejmě stál skvěle jedoucího Leopolda Königa pódium. Rozdělili peloton na tři skupiny a Kolumbijec si pak doletěl pro rozhodující náskok, který v červeném dresu dovezl až do Madridu.
Stý ročník Gira d’Italia v následující sezoně, pak byl jeho posledním velkým horským koncertem. Souboj o druhý titul s Nizozemcem Tomem Dumoulinem nakonec prohrál o pouhých 31 sekund! Poté už nikdy nebyl tak dominantní a postupně z okruhu hlavních favoritů na etapové závody vypadával. Jen občas přišel záchvěv staré slávy, jako vítězství v královské etapě Tour 2019 s Izoardem a Galibierem na trase, o měsíc později pak na Vueltě přidal i svůj poslední etapový triumf na Grand Tour.
Navíc na veřejnost stále prosakovaly informace o napětí mezi ním a ostatními jezdci Movistaru, zejména se Španělem Mikelem Landou. To v roce 2020 vyústilo v odchod do druhodivizní Arkéy-Samsic. Právě v jejích barvách pak přišel nejhorší moment kariéry – pozitivní test na tramadol z Tour 2022. Stáj s ním okamžitě rozvázala smlouvu, UCI jeho výsledky smazala a on se rázem ocitl na černé listině.
Tápal, až ho zachránil kdo jiný než milovaný Movistar. Po návratu se však už přeorientoval v úplně jiného jezdce a nezaznamenal jediné vítězství. Jen záblesk v podobě dlouhého úniku přes Dolomity v nejtěžší etapě Gira 2024 připomněl staré časy, než ho těsně před cílem nemilosrdně převálcoval velikán nové generace Tadej Pogačar.
A přestože na začátku sezony ještě mimochodem prohodil, že „staří psi neztrácejí čich“, bylo jasné, že jeho čas v sedle vypršel. V Barceloně, v předvečer startu závodu, se to potvrdilo. Symbolicky na místě, kde to v roce 2011 vítězstvím ve vrchařské soutěži v dresu Colombia es Pasión všechno začalo.
Šampion ve vlastním stínu
Pouhý den po emotivním loučení kolumbijského El Cóndora zveřejnil Chris Froome na sociálních sítích video, ve kterém si formou fiktivního přijímacího pohovoru dělá sám ze sebe legraci. Brit tak oznámil, že se stává hlavním inovačním ředitelem platformy Vekta – systému využívajícího umělou inteligenci k analýze tréninkových dat a přesnému výpočtu výkonnostních zón.
„Svou kariéru jsem strávil v nejmodernějším prostředí vrcholového sportu a viděl jsem jak silné stránky, tak i limity současných technologií. Zaujala mě ambice vybudovat něco, co skutečně odráží to, jak sportovci trénují, závodí a jak se v průběhu času adaptují.“
Takhle tedy vypadá konec sedminásobného šampiona Grand Tour?
Veřejně to zatím oznamovat nechce. „Lidé se to brzy dozví,“ řekl v prosinci serveru Cyclingnews, v posledních třech měsících však mlčel. Smlouva s Israel-Premier Tech vypršela koncem roku 2025 a tým, nyní pod názvem NSN Cycling, s ním už dál zřejmě nepočítá.
„Ještě jsem se stoprocentně nerozhodl, že na konci tohoto roku odejdu,“ řekl Froome v únoru 2025 v podcastu Never Strays Far. „Je to pravděpodobné, ale nechávám si otevřené dveře. Uvidím, jak se rok vyvine a jak se budu cítit ke konci.“
Froomova loňská sezona skončila předčasně v srpnu po závodě Kolem Polska, kdy měl poblíž svého domova na jihu Francie vážnou nehodu. Kdy byl letecky transportován do nemocnice s pneumotoraxem, pěti zlomenými žebry a frakturou bederního obratle. Manželka Michelle listu The Times dokonce prozradila, že utrpěl i rupturu osrdečníku – natržení srdečního vaku.
Zdá se, že je to neodvratný závěr cesty, která se začala lámat už v roce 2019. Tehdy se připravoval na Tour a nebylo většího favorita. V historických kronikách se pomalu dělalo místo vedle Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina pro dalšího pětinásobného šampiona Grand Boucle. Jenže přišel fatální pád při prohlídce trati časovky na Criterium du Dauphiné.
„Jeli rychle, asi 60 km za hodinu. Hodně foukalo, a když Chris dal ruce z řídítek, aby se vysmrkal, vítr mu strhl přední kolo. Poté vrazil do zdi,“ popisoval tehdy situaci šéf týmu Ineos Dave Brailsford. Výsledkem byla otevřená zlomenina stehenní kosti, zlomená kyčel, loket, žebra i četná vnitřní poranění.
Bylo mu čtyřiatřicet a zdálo se, že místo zápisu do historie jeho kariéra skončila. Pokud však o Froomovi něco platí, pak to, že je neuvěřitelný bojovník. Učil se prakticky znovu chodit, posiloval pravou nohu, která úplně ochabla, a musel znovu získat rovnoměrnou sílu do obou pedálů.
|
Když pak na sezonu 2021 podepsal kontrakt s izraelskou stájí, nabídli mu šéfové pohádkových 5,5 milionu eur ročně. Věřili, že v něm síla vyhrát Tour stále je. A Froome nadšeně líčil: „Cítím, že jsem dostal druhou šanci. Mám ještě co nabídnout. Připadám si, jako bych se vrátil o patnáct let zpět a chtěl se zase dostat na nejvyšší úroveň. Je to obrovská motivace.“
Postupem času však i majitel týmu Sylvan Adams opakovaně dával najevo, že tato sázka se nevyplatila a pouze stojí Israel-Premier Tech hromadu peněz. Nešlo však jen o výsledky – Froome si nechtěl realitu připustit. Stále trénoval podle svých dřívějších metod a ničil se drastickými dietami.
Od onoho pádu zažil jen jediný památný den, na Tour 2022 na francouzský státní svátek dojel v královské etapě s cílem na Alpe d’Huez třetí za Louisem Meintjesem a Tomem Pidcockem. Sezonu tehdy zakončil na Vueltě a od té doby se na žádné Grand Tour už nepředstavil.
Roky přibývaly, forma rapidně klesala a k tomu všemu přišel další hrozivý pád, ve 40 letech, na konci kontraktu. Jak ukazuje i spolupráce s firmou Vekta, Brit tím zřejmě dává jasně najevo, že je opravdu konec – i když to jako mnoho sportovců nemusí nikdy oficiálně vyslovit.
A tak je osud svedl opět dohromady. Ve stejný týden oba odhalují své další životní kroky v tomto posledním, neplánovaném souboji o pozornost. Je to možná i nejlepší důkaz, že jedna velká kapitola v historii cyklistiky se definitivně uzavírá.
O jejich éře panovaly názory, že tento sport už technologicky a fyziologicky dál dojít nemůže. Byli to oni, kdo se místo před sebe začal dívat do computerů na řídítkách, plánoval skrze vysílačky partie na horských průsmycích do nejmenších detailů a měl na každý úsek etapy přesně vyměřený energetický gel.
Kdo mohl tehdy tušit, jak moc se cyklistika v budoucnu obrátí vzhůru nohama.