Norský vítězný šok. Nejel jsem v kraťasech, protože jsem si neoholil nohy, říkal

V roce 2022 byl mistrem světa do 23 let v časovce. Loni vyhrál celkově závody Kolem Belgie a Kolem Poitou a do výčtu svých vítězných etap zahrnul i dvě Kolem Saúdské Arábie. Letos přidal rovněž etapové prvenství na Etoile de Bességes.

Přesto Sören Waerenskjold rozhodně mezi favority worldtourového Omloopu nepatřil.

A pak se to stalo.

Po razantním nástupu ovládl hromadný spurt.

Předstihl i Paula Magniera ze Soudalu – Quick Step a Jaspera Philipsena z Alpecinu, vítěze devíti etap na Tour a loňského šampiona monumentu Milán - San Remo.

Načež se tvářil poněkud šokovaně, že nikdo, opravdu vůbec nikdo nebyl rychlejší než on.

Dokonce tvrdil, že pro vítězství v tak náročném závodě byl příliš těžký.

„Dnes ráno jsem navážil 93,3 kila,“ říkal. „Normálně se na svou váhu v klasikářské sezoně příliš nesoustředím. Možná že před nadcházejícími závody trochu shodím. Ale je to dvojsečné, když shodím příliš mnoho, ztratím tak i sílu.“

Vyprávěl také, že na prudkých rampách Omloopu v závěru závodu se svými kily trpěl.

„Měl jsem pocit prázdnoty, který občas pociťujete ke konci závodu. Při stoupáních na Muur a Bosberg jsem byl dost vzadu s vědomím, že musím do stoupání vymačkat celé své tělo. Nepřipadal jsem si vůbec skvěle, ale naštěstí mi pak protivítr pomohl vrátit se zpět.“

Řekli byste o něm, že jde o severskými podmínkami zoceleného mohutného Vikinga, jenže v cíli měl na sobě černé návleky na nohy, na rozdíl od většiny cyklistů startujících jen v kraťasech.

Proč? Na to se jej také ptali.

Odpověď překvapila.

„Ta zima mi nevadila, ale... Nestihl jsem si před závodem oholit nohy,“ sdělil reportérovi televizní stanice Sporza.

Což znamenalo: „Nechtěl jsem si návleky sundat, protože jsem nechtěl lidem ukázat své chlupaté nohy.“

Před nedělní další klasikou Kuurne - Brusel - Kuurne už v kraťasech hlásil: „Ráno jsem si nohy oholil, i když jsem na to málem zase zapomněl. Udělal jsem to až těsně před nástupem do autobusu. Takže dnes můžete vidět moji kůži.“

Hned také dodával: „Nemyslím si, že další vítězství je možné. Dnes se k nám připojí spousta dalších kvalitních sprinterů.“ Však je také druhá z belgických klasik považována za jejich dlouholetou doménu.

Ukázal se být dobrým prorokem, do potíží se dostal už 96 kilometrů před cílem a později závod ani nedokončil.

V cíli, po zdařilé spurterské bitvě s Olavem Kooijem, se s denním zpožděním radoval.... Jasper Philipsen.

V den, který pro Belgičana rozhodně není tuctový.

„Je báječné nadělit si takový dárek k mým dnešním 27. narozeninám,“ ujišťoval jezdec stáje Alpecin-Deceunink.