Slováci a jejich bizarní řešení pro MS: Nemáme cyklisty, tak ať závodí masér

Do závodu se osmadvacetiletý amatérský cyklista postaví po dlouhých devíti letech.
Slováci se dostali do bizarní situace. Jejich domácího šampiona Lukáše Kubiše na šampionát do Kanady nepustil jeho tým tím Unibet Rose Rockets. Další nominovaní Matthias Schwarzbacher i Martin Svrček ze zdravotních důvodů nemohou jet, stejně jako mezi ženami Nora Jenčušová. Tu už v sobotu zastoupila rovněž masérka Tereza Kurnická.
„Jsme v situaci, kdy potřebujeme někoho postavit na start na mistrovství světa. Podmínka UCI pro získání bodů do žebříčku je start alespoň jednoho reprezentanta. Naše účast v závodu tak bude jen formální,“ řekl reprezentační trenér Vančo.
|
Slovensko má mistryni světa! Chladoňová se konečně dočkala duhového dresu
„Nastoupí lidi, kteří už jsou v Kanadě a formálně splňují licenční podmínky. Děláme to všechno pro naše talentované cyklisty, které potřebujeme udržet v rankingu vysoko, aby se mohli dostat na olympiádu,“ vysvětlil.
Vrchol šampionátu začne v neděli v 15.00 SELČ, v pelotonu bude i česká trojice Mathias Vacek, Jakub Otruba a Pavel Novák.