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Slováci a jejich bizarní řešení pro MS: Nemáme cyklisty, tak ať závodí masér

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  15:55

Cyklistika - ilustrační foto | foto: Reuters

V pelotonu mezi světovými hvězdami a profesionály bude v nedělním elitním závodu cyklistů s hromadným startem v Montrealu reprezentovat Slovensko pouze masér národního týmu. Kouč Jakub Vančo televizi STVR řekl, že aby země nepřišla o body v olympijské kvalifikaci, zaplní alespoň jedno ze čtyř startovních míst bývalý jezdec Vladimír Kováčik.

Do závodu se osmadvacetiletý amatérský cyklista postaví po dlouhých devíti letech.

Slováci se dostali do bizarní situace. Jejich domácího šampiona Lukáše Kubiše na šampionát do Kanady nepustil jeho tým tím Unibet Rose Rockets. Další nominovaní Matthias Schwarzbacher i Martin Svrček ze zdravotních důvodů nemohou jet, stejně jako mezi ženami Nora Jenčušová. Tu už v sobotu zastoupila rovněž masérka Tereza Kurnická.

„Jsme v situaci, kdy potřebujeme někoho postavit na start na mistrovství světa. Podmínka UCI pro získání bodů do žebříčku je start alespoň jednoho reprezentanta. Naše účast v závodu tak bude jen formální,“ řekl reprezentační trenér Vančo.

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„Nastoupí lidi, kteří už jsou v Kanadě a formálně splňují licenční podmínky. Děláme to všechno pro naše talentované cyklisty, které potřebujeme udržet v rankingu vysoko, aby se mohli dostat na olympiádu,“ vysvětlil.

Vrchol šampionátu začne v neděli v 15.00 SELČ, v pelotonu bude i česká trojice Mathias Vacek, Jakub Otruba a Pavel Novák.

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