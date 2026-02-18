Skvělý vstup do sezony. Bittner spurtoval třetí v první etapě Kolem Algarve

Třiadvacetiletý Bittner byl na úvod nového cyklistického roku opět blízko výhře. Navzdory devíti loňským umístěním mezi nejlepšími třemi na vítězství čeká už rok a půl. Všechny tři profesionální triumfy zaznamenal olomoucký rodák v srpnu 2024, kdy se blýskl i vítězstvím v etapě Vuelty.
Druhý Čech v závodě Jakub Otruba dojel na 104. místě v hlavním poli ve stejném čase.
Závod potrvá do neděle, ve čtvrtek čeká cyklisty náročná 2. etapa, jež vyvrcholí téměř devítikilometrovým stoupáním s průměrným sklonem 6,2 procenta na vrchol Col de Fóia.
Cyklistický závod Kolem Algarve
1. etapa (183,5 km)
1. Magnier (Fr.) 4:21:04, 2. Meeus (Belg.), 3. Bittner (ČR), 4. Philipsen (Belg.), 5. Mesa (Kol.), 6. De Lie (Belg.), ...104. Otruba (ČR) všichni stejný čas
Průběžné pořadí: 1. Magnier 4:20:54, 2. Meeus, 3. Nunes (Portug.) oba -4, 4. Bittner -6, 5. Ayuso (Šp.), 6. Tratnik (Slovin.) oba -7, ...104. Otruba -10