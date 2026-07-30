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Skvělý start ME. Cyklistka Bukovská ovládla ve Švýcarsku short track juniorek

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  11:53aktualizováno  12:58

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Talentovaná česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve švýcarském Monteceneri sedmnáctiletá závodnice vylepšila v této neolympijské disciplíně loňské stříbro. Vítězka ankety Král cyklistiky za minulý rok vyhrála čtvrthodinový závod s náskokem čtyř sekund před domácí Shanou Huberovou.

Třetí skončila s odstupem 14 sekund Maďarka Nikoletta Bettina Kissová. V boji o bronz předčila o 12 sekund další českou reprezentantku Lucii Grohovou, jež obsadila čtvrtou pozici.

„Nebyla tady moje největší konkurentka Anja Grossmannová, takže jsem byla malinko klidnější. Chtěla jsem odjet a hned od startu si držet první pozici a být vpředu, ale start se mi vůbec nevyvedl,“ popsala Bukovská.

„Stálo mě pak hodně sil dostat se zpátky na čelo, ale když už jsem byla na první pozici, tak jsem si závod kontrolovala a jela bez chyb,“ pochvalovala si Bukovská.

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Cyklistická univerzálka získala první velké zlato na horském kole po úspěších v cyklokrosu, v němž je úřadující juniorskou mistryní světa a Evropy. Závod v olympijském cross country, v němž bude Bukovská obhajovat loňský bronz, pojedou juniorky v sobotu.

Mezi juniory si vedl nejlépe Francouz Noa Filippi, český reprezentant Josef Kuchař obsadil 25. místo.

V short tracku se ve čtvrtek budou rozdělovat medaile ve všech kategoriích.

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