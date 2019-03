Spojení Tour de France a Škoda se prodlouží o dalších pět let

Cyklistika

Zvětšit fotografii Šéf Tour de France Christian Prudhomme se svým vozem. | foto: Škoda Auto/René Fluger

dnes 11:31

Už patnáct provázejí Tour de France škodovky a minimálně do roku 2023 to tak zůstane. Automobilka Škoda Auto prodloužila partnerství se slavným cyklistickým závodem o dalších pět let a dál bude dodavatelem oficiálních vozů.

Škoda je při slavném závodu hodně vidět. Loni sledovalo Tour de France podél trati přibližně 12 milionů fanoušků a zhruba 1,4 miliardy u televize. Smlouvu podepsali zástupci Škody a společnosti A.S.O. (Amaury Sport Organisation) na ženevském autosalonu. Spolupráce s A.S.O. zahrnuje také další cyklistické závody - Vueltu, Paříž-Nice, Critérium du Dauphiné, Paříž-Roubaix, Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych. Automobilka své aktivity navíc rozšiřuje a bude podporovat i závody Paříž-Tours a Kolem Katalánska. Na Tour de France, Vueltě, Paříž-Nice a Critérium du Dauphiné bude Škoda sponzorovat také zelený trikot pro nejlepšího jezdce bodovací soutěže. „Prodloužení našeho dlouholetého partnerství s pořadatelem Tour de France společností A.S.O. zvýrazňuje úzké spojení značky Škoda s cyklistikou. Podpora Tour de France a dalších renomovaných cyklistických závodů je důležitým aspektem 124leté tradice naší společnosti. Úspěšná historie naší značky koneckonců začala v prosinci 1895 výrobou jízdních kol,“ uvedl při podpisu šéf marketingu Škody Alain Favey.