Bikerka Spěšná se v Lake Placid blýskla třetím místem v short tracku do 23 let

„Od půlky sezony jsem pracovala se sportovní psycholožkou a díky tomu jsem si uvědomila spoustu maličkostí, které mě teď ženou dopředu. Tento výsledek není výkonnostní změnou, ale tím, že jsem si začala věřit. Nebojím se, nevzdávám se a bojuju,“ řekla Spěšná po životním výsledku serveru mtbs.cz.

Třináctá skončila účastnice olympijských her v Paříži Adéla Holubová. V short tracku mužů do 23 let, který vyhrál Švýcar Dario Lillo, obsadil Jan Sáska 24. místo.

Lake Placid hostí předposlední díl Světového poháru horských kol. O víkendu jsou na programu cross country.