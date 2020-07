Musím vyladit starty, říká mladá plzeňská bikerka Spěšná

Předloňská česká šampionka a žákovská mistryně Evropy stíhačku zvládla na jedničku. Až do posledního okruhu se ale o vítězství přetahovala s Nelou Viktorovou z týmu Rouvy Specialized. Setřásla ji až v závěrečném stoupání. „Nelča byla fakt dobrá. Zkoušela jsem ji utrhnout už předtím, ale vyšlo to až v krátkém prudkém kopci na konci. A náskok už jsem udržela. Nakonec to dopadlo dobře, i když se udělalo horko a to mi moc nesedí. Popravdě, v posledním kole jsem jela z posledního, nech ala jsem tam úplně všechno,“ líčila.

Dnes už se Spěšná přesouvá do Krkonoš, v Peci pod Sněžkou bude v sobotu bojovat o český titul mezi kadetkami. A patří mezi největší favoritky na zlato. „Určitě chci zopakovat zlato z roku 2018,“ přála si 16letá Plzeňanka, kterou trénuje otec Milan, bývalý špičkový biker. „Jsem ráda, že jsem hned v prvním závodě Českého poháru mohla ukázat formu a vyhrála. Ale Nelča mě překvapila, i další holky na tom byly hodně dobře. Uvidíme, jak mi to v Peci sedne a jaké tam bude počasí,“ uvažovala.



V každém případě chce odstartovat lépe než minulý víkend ve Městě Touškově. „Asi jsem tam byla málo rozjetá, netuším... V poslední době nejsou moje starty ideální, do Pece to musíme vyladit. Nejlépe, abych tam byla hned v prvním kopci první,“ mínila Spěšná, která je i členkou Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Objet chce všechny čtyři díly Českého poháru. „Jsem moc ráda, že už se závodí. Pohárová atmosféra je všude krásná,“ hlásila.